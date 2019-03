L'agence nationale du médicament attendra

Un comité consultatif recommande la création d'une agence d'assurance-médicaments à l'échelle du pays, pour éliminer les disparités de couverture, selon les provinces et les territoires. Aucun échéancier n'a cependant été proposé par le comité qui n'a pas non plus présenté une évaluation des coûts liés à la création d'une telle agence.