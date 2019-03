Ottawa annonce 40 millions de dollars à l’aciérie Evraz

Les fonds permettront de maintenir plus de 2100 emplois à Regina et à Red Deer, en Alberta, en plus d’en créer 35.

« Notre investissement dans Evraz contribuera à l’amélioration de la compétitivité de l’aciérie de Regina pour de nombreuses années à venir », explique le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale.

L’entreprise Evraz sera également en mesure d’améliorer ses installations et de réduire son empreinte carbone.

Des entreprises du secteur métallurgique font face à des pénuries en raison des prix prohibitifs, une conséquence des tarifs douaniers américains.

« Les producteurs et les travailleurs de l’acier constituent le cœur économique de plusieurs collectivités au pays. Devant des tarifs douaniers américains injustes et inéquitables, notre gouvernement tient sa promesse d’appuyer les producteurs d’acier canadiens ainsi que les milliers de personnes qu’ils emploient », a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains.