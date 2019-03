Inspirer ou influencer : confessions d’instagrameurs « touristiques »

Au pays d'Instagram, la richesse et la gloire appartiennent aux rois qui ont le plus d'abonnés. Dans ce royaume où règnent publicités et publications commanditées, une génération de passionnés révolutionne plutôt l'ère du tourisme local et branché.

Instagram, plateforme de partage de photos régies par l’esthétisme et le mot-clic (le fameux #) tout-puissant, est devenue une réelle vache à lait pour ceux qui se font appeler les influenceurs. Les détenteurs de comptes auxquels sont abonnées des centaines de milliers de personnes font la promotion de produits par le biais de publications, en échange d’une rémunération.

À lire aussi : Instagram et YouTube : les jeunes exploités par les entreprises?

Alors que certains y voient un outil de marketing, d’autres instagrameurs de la capitale nationale se sont plutôt investis d’une mission bien particulière : faire découvrir leur région par le biais de la photographie. Ils investissent temps et argent dans cette vocation qui, précisons-le, n’est pas lucrative. Selon eux, il s’agit d’une façon émergente, mais surtout en expansion, de faire du tourisme.

Les photos deviennent de plus en plus la façon dont les voyageurs s’intéressent à une destination. Puis, ils vont voir des sites touristiques et font un peu de recherche. Marie-Michèle Doucet, cofondatrice du blogue Entre2Escales

Leur objectif : transmettre leurs passions, aussi différentes soient-elles, à leurs abonnés. Pour ce faire, les trois duos amateurs doivent se tailler une place dans un marché saturé, tout en n’oubliant pas les règles qu’ils se sont imposées :

Ne pas acheter de faux abonnés

Ne pas accepter de collaborations payantes, mais non pertinentes

Ne pas oublier d’avoir du plaisir

Liberté

Michaël Paulin et Marie-Michèle Doucet ont habité plusieurs provinces et villes canadiennes. On se rendait compte que dans chaque endroit où on habitait, on se faisait plein de plans au départ, mais finalement on rentrait dans la routine, puis on ne faisait absolument rien de ce qu’on avait prévu , avoue Marie-Michèle Doucet

C’est lors du déménagement du couple à Ottawa, il y a presque quatre ans, qu’est né le blogue Entre2Escales (Nouvelle fenêtre) , un moyen pour le duo de s’obliger à découvrir la région. J’allais souvent voir des "hashtags", par exemple #myottawa ou #ottawaphoto, pour voir les endroits que les gens photographiaient pour me donner des idées de sorties à faire la fin de semaine , ajoute celle qui considère son compte Instagram comme « son bébé ».

C’est à la mode, ce qu’on appelle des "staycations", des vacances près de chez nous où, finalement, on n’a pas besoin d’aller loin pour vivre une espèce de dépaysement et découvrir de nouvelles activités. Marie-Michèle Doucet, cofondatrice d'Entre2Escales

Marie-Michèle avoue n’être ni sportive, ni une grande adepte de camping. Pourtant, alimenter Entre2Escales la pousse régulièrement à dépasser ses limites en essayant de nouveaux sports en plein air ou encore des activités qui la sortent de sa zone de confort. Elle souhaite inspirer ses abonnés à en faire autant.

Gérer un compte Instagram axé sur le voyage a permis au couple de faire des rencontres dans le milieu, entraînant diverses collaborations - payantes ou pas - avec des organisations comme Tourisme Ottawa et Tourisme Outaouais .C’est peut-être 40% de nos voyages qui sont des invitations, puis 60% où c’est nous personnellement qui décidons de faire des activités par nous-mêmes , explique-t-elle.

À la base, on n’accepterait jamais de faire une collaboration si on n’était pas 100% convaincus qu’on allait "triper" en la faisant , souligne-t-elle, précisant que le blogue demeure un loisir avant tout.

Comme il n’a jamais été question d’en faire un métier à temps plein, Michaël et Marie-Michèle ne se sentent pas forcés de faire une activité ou de publier quoi que ce soit. C’est sûr que si on voulait en vivre, il faudrait qu’on change un peu notre approche, qu’on soit peut-être un peu plus axés sur le fait de faire des partenariats , admet la voix féminine du duo.

Début de la gallerie de 3 item s. Appuyer sur le bouton pour passer la gallerie. Image / de 3 Mettre le carousel en mode plein écran Voir l'image précédente Voir l'image suivante Aucune / Crédit : Entre2Escales Aucune / Crédit : Entre2Escales Aucune / Crédit : Entre2Escales Aucune / Crédit : Entre2Escales Aucune / Crédit : Entre2Escales

Aucune / Crédit : Entre2Escales

Aucune / Crédit : Entre2Escales Fin de la gallerie de 3 item s. Appuyer sur le bouton pour retourner au début du gallerie.

Identité

Chloé Lafond a l'habitude de se lever sur une chaise en public pour prendre le meilleur cliché possible. Un comportement tout à fait millénal, selon elle, et surtout justifié. Souvent, les personnes plus âgées vont dire : ''Bon! regarde-la qui prend sa bouffe en photo!'' , se moque-t-elle. Mais justement, si on ne le fait pas, on ne peut pas partager ce qu’on a vécu, ce qu’on a mangé, ce qu’on a vu. On ne peut pas partager notre expérience et moi je "tripe" là-dessus, j’adore faire ça! .

Son copain? Moins. Et il est encore moins patient lorsqu’il doit attendre 20 minutes avant de pouvoir toucher à son plat, question de prendre la photo parfaite. Moi, ça me fait plaisir de prendre 58 photos de mon assiette! , confie Chloé en riant. C’est pourquoi elle visite les adresses gastronomiques en compagnie de Mélanie, avec qui elle a fondé foodies.cie (Nouvelle fenêtre) .

À la place d’aller manger encore à la Cage aux Sports – parce que là, on a fait le tour – pourquoi tu ne vas pas encourager le petit gars qui vient d’ouvrir son restaurant dans le Vieux-Hull, qui commence et où la cuisine est débile? Chloé Lafond, cofondatrice de foodies.cie

Par le biais de leur blogue critique, les complices expérimentent divers restaurants et cafés de la région de Gatineau et d’Ottawa. Elles n’obtiennent pas de nourriture ou de cocktails en échange, mais prennent tout de même près de trois heures à préparer une seule publication. Tout est dans la facture visuelle!

Le secret de l’image de marque du compte est assuré par Chloé, qui se fait un point d’honneur de retoucher les photos, mettre l’emphase sur les détails des clichés et ajuster la luminosité. Ça a un peu un côté superficiel, les réseaux sociaux, mais c’est comme ça aujourd’hui , mentionne la photographe. Elle ajoute qu’elle se tient au parfum des dernières recherches sur le meilleur moment pour publier des photos, question de rejoindre le plus de gens possible.

Tout ce qui est la photographie, l’envers du décor, j’adore! J’adore éditer mes photos, écrire ma publication, échanger avec les gens et me faire poser des questions , renchérit celle qui s’assure aussi de répondre aux internautes. Je suis un peu maniaque de ça! Je ne sais pas comment je fais pour gérer ça, honnêtement. C’est peut-être pour ça que je ne dors pas, dans la vie.

Début de la gallerie de 3 item s. Appuyer sur le bouton pour passer la gallerie. Image / de 3 Mettre le carousel en mode plein écran Voir l'image précédente Voir l'image suivante Aucune / Crédit : foodies.cie Aucune / Crédit : foodies.cie Aucune / Crédit : foodies.cie Aucune / Crédit : foodies.cie Aucune / Crédit : foodies.cie

Aucune / Crédit : foodies.cie

Aucune / Crédit : foodies.cie Fin de la gallerie de 3 item s. Appuyer sur le bouton pour retourner au début du gallerie.

Découvrabilité

Pour Antoine Bernier (Nouvelle fenêtre) , photographier la vie sauvage et la faune est une passion depuis trois ans. S’il avait environ 150 abonnés sur son compte Instagram l’an passé, il y a maintenant plus de 1600 personnes qui le suivent dans ses aventures.

Prêchant le développement organique de son compte, le photographe affirme qu’il n’y a pas de secret pour rejoindre et fidéliser plus d’abonnés : il faut de la persévérance, de la constance, beaucoup de travail et, surtout, de l’interaction avec les gens.

J’ai été approché par des compagnies X pour certaines collaborations, mais j’essaie de garder vraiment ça dans mon style, quitte à peut-être grandir moins rapidement. [...] La raison pour laquelle les gens me suivent, ce n’est pas pour du linge de mode. Antoine Bernier, photographe

À force d’être dans ce monde-là de photo, il y a comme un réseautage qui se fait. Plus tu en fais, plus tu rencontres des gens qui en font , explique Antoine, qui passe plusieurs heures par semaine à commenter les photos d’autres photographes ou répondre aux questions des internautes. Ça aide à faire découvrir [mon compte], puis ça fidélise aussi le public. C’est plus une stratégie de marketing, mais ils sentent un sentiment d’attachement envers moi.

Il y a beaucoup de personnes qui voient mes photos, puis ça leur donne envie de sortir dehors, d’aller faire des photos , se réjouit celui qui souhaite avant tout que les gens réalisent la grande diversité de la faune à Gatineau et Ottawa.

Antoine ne cache toutefois pas le souhait de pouvoir un jour vivre de son art, tout comme son acolyte Marc-André Galipeau, fondateur du compte wild_bounds (Nouvelle fenêtre) . En partie, c’est par passion, par loisir, mais je me vois à long terme, d’ici cinq ans, avoir des collaborations avec des photographes un peu plus connus , ajoute Marc-André.

Pour réaliser son rêve, le duo doit multiplier temps et efforts. Il n’est pas rare pour eux de passer 10 heures dehors avant d’avoir la bonne photo ou d’investir jusqu’à 35 heures par semaine à photographier, éditer et publier.

N’importe qui peut prendre des photos d’un renard, mais la manière dont on les modifie, c’est un art, littéralement. Un peu comme un peintre, on reconnaît les photos selon la façon dont la personne les a modifiées. Marc-André Galipeau, photographe

Les photographes ont aussi investi dans de l’équipement de grande qualité et des voyages de photographie, tout ça sans rémunération. Je me dis que tant qu’à investir de l’argent là-dedans, je vais investir dans un "trip" de photos, parce que mon amour de la photo est plus grand que mon amour d’Instagram , précise Antoine.

C’est donc la passion qui guide les jeunes hommes, dont le travail est de plus en plus partagé sur les réseaux sociaux. Selon Marc-André, son public fidèle est âgé de 18 à 30 ans et provient du Canada, des États-Unis, mais rassemble aussi 27 % d’internautes européens.

En termes de marketing pour promouvoir le tourisme, je pense que le futur, c’est ça : c’est 100 % Instagram , conclut Antoine Bernier, fier de contribuer au rayonnement de sa région.