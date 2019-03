Les tempêtes chamboulent le calendrier scolaire en Gaspésie

La raison : sur les 24 établissements de la commission scolaire, 15 ont déjà épuisé les six journées pédagogiques flottantes qui servent notamment à suspendre les cours lorsqu'il y a une tempête.

Ces écoles ont aussi, en moyenne, déjà perdu deux journées d'enseignement prévues au calendrier scolaire, en raison de ces tempêtes.

Les tempêtes ont forcé la fermeture des écoles à plusieurs reprises cet hiver. Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

La directrice générale de la Commission scolaire des Chic-Chocs, Deslilas Fournier, estime qu'il serait difficile de prolonger l'année scolaire les 25 et 26 juin. Ces journées permettent, notamment, aux enseignants de compléter leurs évaluations.

La problématique, pour nous, c'est que d'ici à la fin des classes, le 23 juin, il n'y a pas de journées pédagogiques de prévues. Donc on déborde, on est rendus au 25 et 26 juin prochains, des dates qui ne sont pas, généralement, utilisées pour des journées de classe , indique-t-elle.

Mme Fournier explique que ces journées sont plutôt réservées à la fermeture des dossiers et aux rencontres d'équipe.