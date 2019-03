Vague de dénonciation des maternelles 4 ans dans la région

Cette action s’organise dans le cadre du mois d’action contre les maternelles 4 ans pour tous.

Les déploiements sont organisés à Roberval, Alma, Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien par le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance et la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Ils demanderont au gouvernement Legault de reculer sur ses positions et d’arrêter l’implantation des maternelle 4 ans.

Les intervenants du milieu veulent renforcer les services éducatifs déjà existants qui, selon eux, répondent déjà aux besoins de l’enfant.