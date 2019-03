La santé, un secteur sous-financé dans le centre de l’Alberta

Chiffres à l'appui, des médecins de Red Deer ont mis en lumière les disparités « choquantes » qui existent entre le financement des infrastructures de santé dans le centre de l'Alberta et le reste de la province. Selon leurs calculs, la région de Red Deer ne reçoit que des miettes du montant dont bénéficient les autres secteurs, pourtant les besoins, eux, y sont criants.

« Ce que nous avons découvert est plutôt affligeant », se désole le Dr Kym Jim, un néphrologue membre de la Society for Fair and Transparent Health Funding to Central Alberta.

Ce regroupement de médecins de Red Deer, qui militent pour que leur hôpital régional soit mieux financé, a passé en revue 10 ans de données relatives aux dépenses dans les infrastructures de santé de la province.

Le grand écart

Ils estiment que le centre de l’Alberta a reçu 107 millions de dollars pour ses installations de santé entre 2008 et 2018.

Cela représente 228 $ par habitant. Or, dans cette même période, ce montant s’élevait à 1633 $ par habitant à Calgary et à 1118 $ par habitant à Edmonton.

C’est assez stupéfiant. Dr Kym Jim

Les sommes investies dans les infrastructures médicales du secteur de Red Deer sont 6 fois inférieures à la moyenne provinciale dans ce domaine, calcule également le regroupement de médecins.

Le coeur du problème

Derrière ces chiffres, il y a des patients. Ce sont eux qui sont les plus touchés par ce problème de sous-financement, rappelle le Dr Jim.

« On joue avec la santé des patients », a déploré Monica Kaban, une citoyenne qui s’est jointe aux quelque 100 personnes venues assister à un événement du regroupement de médecins organisé mardi, à Red Deer.

Fin janvier, Mike Burlein, son mari, a dû être transféré d’urgence à l’hôpital d’Edmonton à la suite d’une crise cardiaque. Celui de Red Deer ne peut offrir certaines procédures médicales, comme le cathétérisme cardiaque, qui est communément utilisé pour traiter un infarctus.

« Mon compte à rebours s’était enclenché, à chaque instant du trajet de 2 heures qui me séparait d’Edmonton, l’état de mon coeur se détériorait », témoigne M. Burlein, dont le coeur ne fonctionne plus qu’à 30 %.

Quand Mike Burlein a été transporté en ambulance à Edmonton, son épouse Monica Kaban a dû conduire par ses propres moyens jusqu'à la capitale, sans savoir si elle retrouverait son mari vivant à l'arrivée. Photo : CBC / Jennifer Lee

En 2016, des médecins comme le Dr Jim avaient tiré la sonnette d’alarme en indiquant que le taux de mortalité des victimes de crise cardiaque était plus beaucoup plus élevé à Red Deer qu’à Calgary ou à Edmonton.

C’est totalement injuste et inacceptable. Dr Kym Jim

Avec ses 400 000 patients, l’hôpital régional de Red Deer est le plus fréquenté de la province après ceux de Calgary et Edmonton.

L’hôpital « ne répond actuellement pas aux cibles de performance de Services de santé Alberta au niveau du temps d’attente aux urgences, de la durée d'hospitalisation et des délais pour obtenir des opérations. Depuis des années, le taux d’occupation des lits d’hospitalisation est supérieur à 100 % », reconnaissent Services de santé Alberta.

Ça fait aussi depuis des années que le Dr Jim milite pour une expansion de l’hôpital régional de Red Deer.

La Society for Fair and Transparent Health Funding to Central Alberta a d’ailleurs lancé une campagne de sensibilisation pour appeler tous les partis politiques à soutenir l’hôpital de Red Deer.

« Si les Albertains nous réélisent, nous allons investir sans aucun doute dans l’expansion de l’hôpital de Red Deer. Nous savons que c’est une priorité », a promis Sarah Hoffman, la ministre albertaine de la Santé.

Le projet d'agrandissement de l’hôpital est sur la liste des prochains projets que Services de santé Alberta souhaite financer.

Mais tant qu’il ne voit pas la couleur de cet argent, le Dr Jim continuera de se mobiliser pour que les habitants du centre de l’Alberta ne soient plus des citoyens qui naissent inégaux en santé.

Avec les informations de Jennifer Lee