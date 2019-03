Le chef de choeur Dominic Gregorio est décédé

Le chef de choeur et musicien Dominic Gregorio est décédé, a appris Radio-Canada. Les causes de sa mort n'ont pas été précisées.

Dominic Gregorio s’apprêtait à diriger le choeur d’un spectacle trilingue inspiré de la vie de Louis Riel, Riel : Heart of the North, chanté en français, en anglais et en michif.

L’artiste était également professeur associé au Département de musique de l’Université de Regina.

L’établissement a d’ailleurs publié sur Facebook l’annonce de son décès. « C’est la pire nouvelle que nous ne puissions jamais partager, et j’adresse mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis, aux collègues et aux étudiants de Dominic », est-il écrit, en ajoutant que « son impact et son influence en tant que mentor et directeur de chorale ont été une source d’inspiration, de compassion et de transformation ».

Une Fransaskoise, Céline Magnon, a également souligné le décès de Dominic Gregorio, en le qualifiant de « doux, talentueux » qui avait une « belle âme sensible et pédagogique ». Elle a travaillé avec lui sur le spectacle inspiré de la vie de Louis Riel durant quelques semaines.

La chorale UV, aux Philippines, a également rendu hommage au défunt sur sa page Facebook, en soulignant son talent.