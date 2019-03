La médiation peut apaiser les luttes de pouvoir à Tracadie, selon d’anciens maires

Le maire de la Municipalité régionale de Tracadie, Denis Losier, a demandé au ministre des Gouvernements locaux de placer sa municipalité sous tutelle parce que, explique-t-il dans sa lettre au ministre, il est impossible depuis 2016 de maintenir un climat de travail positif au conseil municipal. Le ministre Jeff Carr a écarté la possibilité de tutelle et il a plutôt demandé aux élus municipaux de s'entendre.

André Morais, premier maire de la nouvelle municipalité de Tracadie-Sheila de 1992 à 1995, et Jean-Eudes Savoie, ancien maire de Tracadie, ancien président du Forum des maires de la Péninsule acadienne et ancien membre du conseil d’administration de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, recommandent aussi aux conseillers municipaux actuels de faire des efforts pour s’entendre.

Le ministre Jeff Carr l’a dit [lui] même. Des adultes devraient agir en tant qu’adultes. Il faut à un moment donné laisser ces partisaneries envers les personnes qui nous ont placés là, et il faut y aller pour un développement, voir le bien commun, l’intérêt d’une ville , affirme André Morais.

La situation actuelle est très difficile pour le maire, les conseillers, les employés municipaux et les citoyens, estime Jean-Eudes Savoie.

À ce moment-là, il faut prendre un certain temps d’arrêt et à mon avis, la seule façon d’arriver à sortir de cette impasse, c’est de faire intervenir quelqu’un, des experts qui vont agir comme médiateurs et aider le conseil municipal à progresser et à retrouver une certaine harmonie autour de la table du conseil , dit-il.

Au départ de toute fusion dans la province ou au Canada, tu as autour d’une table beaucoup de leaders, tu n’as pas juste un maire. Ici, à Tracadie, tu as huit maires autour d’une table qui sont là comme des loups assoiffés avec leur soif de pouvoir. André Morais, ancien maire de Tracadie-Sheila.

Un maire peut-il demander seul la mise sous tutelle de sa municipalité?

André Morais et Jean-Eudes Savoie citent la loi pour expliquer pourquoi ils ne croient pas que Denis Losier pouvait demander une mise sous tutelle sans l’appui du conseil municipal.

La loi est très claire : le maire relève du conseil municipal et les décisions doivent être prises par le conseil municipal, et lorsque le maire s’exprime, il s’exprime au nom du conseil municipal et il fait part des décisions que le conseil a prises. Dans le cas présent, il me semble que ce n’est pas tout à fait ce qui s’est passé , résume Jean-Eudes Savoie.

Plusieurs policiers veillaient au maintien de l'ordre durant la réunion du conseil municipal du 28 février. Photo : Radio-Canada / René Landry

La mise sous tutelle d’une municipalité au Nouveau-Brunswick peut survenir dans des situations précises.

Elle peut être imposée, par exemple, dans le cas où un conseil municipal n’a pas le quorum et n’est plus en mesure de prendre des décisions, explique Jean-Eudes Savoie.

Le ministre peut aussi nommer un administrateur dans le cas où la situation financière d’une municipalité devient insoutenable, c’est-à-dire lorsque son taux d’endettement dépasse 20 %, ajoute M. Savoie.

Ce n’est pas la situation pour Tracadie, actuellement , dit-il. Le député libéral de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson, a exprimé le même avis, mardi.

Le Nouveau-Brunswick manque-t-il de moyens pour guider les municipalités?

Ailleurs au Canada, explique Jean-Eudes Savoie, des mécanismes permettent de jeter un regard plus neutre, plus objectif, sur le fonctionnement des municipalités et ils peuvent intervenir dans certaines situations problématiques pour aider les élus municipaux.

Au Nouveau-Brunswick, ce genre de mécanisme n’existe pas à l’heure actuelle. Jean-Eudes Savoie estime que c’est une démarche que le ministère des Gouvernements locaux devrait entreprendre.

Les municipalités ont toutefois l’obligation depuis quelques mois de se doter d’un code de déontologie. Ce genre de règles de conduite et de bienséance aide les organismes à fonctionner dans une atmosphère respectueuse, ajoute-t-il.

« Je ne sais pas ce qu’il en est pour la Municipalité régionale de Tracadie, mais je pense qu’il faudrait s’en aller dans cette direction-là », conclut Jean-Eudes Savoie.