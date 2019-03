Procès d’Alena Pastuch : la Couronne met en avant son style de vie « somptueux »

L’accusée, qui se représente elle-même au procès, doit prendre la parole vendredi.

Elle avait été accusée en 2014 de fraude, de vol et de blanchiment de produits de la criminalité pour des actes commis entre 2007 et 2009 auprès d’investisseurs en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Le procès a commencé en octobre dernier. La Couronne a appelé des dizaines de témoins et s’est penchée sur des documents tels que des courriels et des relevés bancaires.

Le procureur de la Couronne, Dana Brule, a prononcé ses plaidoiries finales mardi. Il a déclaré au juge Richard Elson que les éléments de preuve démontrent qu’Alena Pastuch a fraudé en utilisant des tromperies et des mensonges pour appâter les investisseurs.

Il a soutenu que l’accusée avait utilisé les fonds des investisseurs de manière inappropriée, pour des gains personnels non liés à des objectifs professionnels. Il a ajouté qu’elle avait fait preuve d’un comportement visant à « empêcher son château de cartes de s’écrouler ».

Tout cela était une fraude. Dana Brule, procureur de la Couronne

Me Brule allègue que le but de l’accusée était de bien paraître.

« Elle a menti aux investisseurs pour se vendre », poursuit-il, en accusant Alena Pastuch de s’attaquer à des investisseurs inexpérimentés en utilisant un « jargon incompréhensible ».

Un style de vie « somptueux »

Le procureur de la Couronne a plaidé que « les investisseurs ont presque tout perdu » dans leur relation avec l’accusée, qui a utilisé l’argent de ceux-ci pour financer un « style de vie somptueux », en ajoutant que des relevés montrent qu’elle a retiré des centaines de milliers de dollars pour pouvoir jouer dans les casinos.

« Mme Pastuch a joué et perdu. Elle a perdu beaucoup », constate-t-il.

Dana Brule a également suggéré que l’accusée a utilisé l’argent des investisseurs pour faire des achats dans des commerces haut de gamme et se rendre à Las Vegas, Los Angeles et Banff grâce à des fonds qu’elle aurait obtenus en faisant des promesses sur des « produits potentiels », comme un logiciel de sécurité internet destiné aux enfants, qui n’étaient pas commercialisables au moment de l’investissement.

Il a ajouté qu’Alena Pastuch avait utilisé une technique comparable au « stratagème de Ponzi », qui consiste à payer les investissements de clients par le biais de fonds obtenus par de nouveaux épargnants.

Le procureur de la Couronne a appelé le juge à ce que l’accusée soit reconnue coupable de toutes les accusations qui pèsent contre elle. Selon lui, l’accusation de vol est « évidente » puisqu’Alena Pastuch n’était pas autorisée à utiliser les fonds des investisseurs pour son usage personnel.

L’accusée plaidera vendredi, assistée par Daniel Leblanc, qui comparaît en tant qu’« amicus curiae », qui signifie « ami de la cour ».

D’après les informations de Kendall Latimer