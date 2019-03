L'Ontario doit sabrer 8,6 milliards en santé pour équilibrer son budget, selon un rapport indépendant

Le budget du système de santé ontarien se chiffre cette année à 61,3 milliards de dollars, selon l’énoncé économique du gouvernement Ford, présenté l’automne dernier.

Les dépenses en santé augmenteront plus rapidement que les revenus au cours des quatre prochaines années, soit de 4,5 % annuellement, souligne le directeur de la responsabilité financière, Peter Weltman, dans son rapport présenté mercredi.

La croissance de la population ontarienne, le vieillissement des baby-boomers et l’augmentation des coûts dans le secteur de la santé sont les grands facteurs qui font grimper ces dépenses, précise-t-il.

Les dépenses en santé augmenteraient bien plus rapidement que les revenus dans les années à venir. Il faut bien y réfléchir. Peter Weltman, directeur de la responsabilité financière de l’Ontario

Le directeur de la responsabilité financière de l'Ontario, Peter Weltman Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

M. Weltman prévoit aussi une augmentation d’environ 1,5 milliards de dollars sur quatre ans des salaires des médecins ontariens, qui ont signé un nouveau contrat de travail le mois dernier.

Le directeur avoue que restreindre les dépenses en santé sans compromettre l’accès aux services et leur qualité serait un « défi de taille » et invite donc le gouvernement à envisager un débat éclairé avec les Ontariens sur la question.

Un système de santé « mieux connecté »

La ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Christine Elliott, annonçait la semaine dernière son plan de créer une méga-agence, qui doit remplacer les 14 réseaux locaux d’intégration des services de santé et six autres organismes provinciaux du secteur.

Le gouvernement espère ainsi éliminer des dédoublements de postes administratifs et réaliser des économies, sans préciser combien d’argent serait épargné ni combien de postes seraient abolis à la suite de cette fusion.