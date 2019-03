Cours obligatoires pour les conducteurs de VTT réclamés par une mère de Stanstead

Le fils de Mme DeNora est mort dans un accident de VTT en 2017. Le coroner a conclu que le manque d'expérience du conducteur était la cause de son décès.

L'homme de 24 ans, qui demeurait en Saskatchewan, venait de s'acheter un VTT à quatre roues motrices. Le 8 octobre 2017, il a heurté le poteau d'une clôture durant une promenade sur la route 48.

Myles, le fils de Ngaire DeNora, venait de s'acheter un VTT. Il n'avait pas l'expérience pour le conduire. C'est un accident bête. C'est un accident qui aurait pu être évité. Il n'y avait pas d'alcool ou de vitesse en cause. Il n'avait pas eu de cours pour le conduire , explique Audrey Robert, une amie de la famille DeNora.

Pour la famille, il ne fait aucun doute qu'un cours aurait changé la donne. On ne peut pas prévoir ce que le destin nous offre. Ça aurait, par contre, excusé beaucoup de choses un cours. C'est quelque chose qui doit être obligatoire quand on conduit ces choses-là. C'est obligatoire de savoir qu'il peut y avoir des dangers, que des modes de sécurité à prendre , ajoute-t-elle.

C'est la seule conduite qui ne nécessite aucun entraînement, aucun cours, aucun test. Tu as 16 ans, tu as un casque, tu es prêt à y aller! Audrey Robert

Mme Robert croit que le moment est propice pour rendre obligatoires les formations destinées aux conducteurs de véhicules hors route. Les accidents sont en hausse. C'est en voie de devenir un attrait touristique important au pays. Pour la sécurité de nos enfants, des gens, il y a un manquement à ce niveau.

Audrey Robert soutient que le gouvernement fait la sourde oreille aux demandes de la famille DeNora.

Cours disponibles

De son côté, la Fédération québécoise des clubs quads rappelle que des cours sont actuellement offerts. Les adultes qui débutent dans l'activité et qui souhaitent suivre un cours sont les bienvenus. Nous avons 39 moniteurs dans la province qui organisent des formations théoriques et pratiques. On les fait pratiquer les transferts de poids et les croisements entre plusieurs véhicules , explique la porte-parole de la Fédération, Carole Jolin.

Au total, 400 000 VTT sont présentement enregistrés à la Société de l'assurance-automobile du Québec. De ce nombre, près de 60 000 conducteurs sont membres d'un club.