La Banque d'oeuvres d'art de l'Î.-P.-É. célèbre ses 40 ans

Depuis le début des années 1980, la Banque d'œuvres d'art de l'Île-du-Prince-Édouard appuie et encourage les artistes en arts visuels de la province.

Un texte de Marika Bellavance

La Banque d'oeuvres d'art de l'Île-du-Prince-Édouard souffle ses 40 bougies. Le rôle de cette collection est de refléter la diversité artistique de l'île, promouvoir le travail des artistes et assurer la conservation des oeuvres.

C'est vraiment pour reconnaître le talent des artistes, et pour le montrer à tout le monde de l'île , explique Lori MacAdam, agente de développement aux Affaires culturelles.

La Banque permet aux artistes de diffuser leur travail dans des lieux publics. Cette année, 14 nouvelles oeuvres sont ajoutées à la collection.

Pour l'instant, les œuvres sont exposées uniquement dans les édifices gouvernementaux à travers la province. On commence tranquillement à exposer dans les bibliothèques publiques. On a aussi l'idée de permettre aux gens de louer ou de faire l'achat de nos oeuvres d'art, poursuit Lori MacAdam. C'est ce qu'on vise pour l'avenir.

Le public est invité à célébrer les 40 ans de la Banque, vendredi, aux édifices Shaw, situés au centre-ville de Charlottetown. L'événement soulignera également la Journée internationale des droits des femmes.

On veut mettre plus d'importance sur nos artistes féminines, qui représentent plus de 70 % de notre collection. Lori MacAdam, agente de développement aux Affaires culturelles

Développement des arts

Le Plan d'action culturel de l'Î.-P.-É prévoit de développer la collection d'oeuvres d'art au cours des prochaines années. On veut vraiment réinvestir dans la Banque d'oeuvres d'art et la rendre encore plus accessible au public , conclut Lori MacAdam.

Échelonné sur une période de cinq ans, le plan d'action a permis au gouvernement provincial d'investir 20 000 $ dans la Banque l'an dernier. Le même montant sera investi cette année. Un investissement de 10 000 $ est prévu pour les trois prochaines années.