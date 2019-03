L’Océanic s’incline devant les Saguenéens

Si les tirs au but ont été nettement plus nombreux du côté de l’Océanic – 37 contre 23 –, ils ont été plus concluants pour les Saguenéens.

C’est vers le milieu de deuxième période que les joueurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont commencé à s'inscrire au tableau indicateur.

Vladislav Kotkov, aidé d’Hendrix Lapierre et de Justin Ducharme, a ouvert le bal à la neuvième minute de la deuxième période.

La riposte de l’Océanic ne s’est pas fait attendre, avec un but d’Anthony Gagnon une minute plus tard. La contribution de l’ailier droit de 20 ans lui a d’ailleurs valu la troisième étoile du match.

Les efforts des Saguenéens ont toutefois eu raison du gardien Tristan Bérubé. Justin Ducharme a marqué le deuxième but pour Chicoutimi à la 17e minute de la deuxième période.

Lapierre a par la suite creusé l’écart en début de troisième période, puis Jérémy Diotte a cloué le cercueil de l’Océanic dans un filet désert, un peu moins de deux minutes avant la fin du match.

Les Saguenéens Hendrix Lapierre et Alexis Shank ont respectivement reçu les première et deuxième étoiles du match.

L'Océanic de Rimouski demeurera à domicile vendredi et samedi pour affronter les Foreurs de Val-d'Or.