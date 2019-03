L'Université de Sherbrooke remet un doctorat honorifique au Prince Albert

L'Université de Sherbrooke a reçu de la grande visite mardi. Le Prince Albert II de Monaco était de passage pour y recevoir un doctorat honorifique offert par l'institution « pour son engagement exemplaire dans la cause de l'environnement et dans la promotion du développement durable ».

C'est le recteur de l'Université de Sherbrooke, Pierre Cossette, qui a remis la distinction au souverain. La contribution du Prince Albert dans la lutte contre les changements climatiques a été soulignée lors d'une cérémonie qui a eu lieu en après-midi.

On a rappelé que le chef d'État monégasque était derrière plusieurs initiatives environnementales, dont deux expéditions scientifiques en milieu polaire pour sensibiliser l’opinion mondiale aux conséquences du réchauffement climatique et pour donner une voix à la communauté scientifique . De son deuxième voyage naîtra le documentaire Antarctique 2009, continent en alerte.

Il a également créé la Fondation Prince Albert II de Monaco qui a pour mission de soutenir la recherche et l’innovation en matière de développement durable. À ce jour, la fondation a soutenu plus de 400 projets et versé plus de 51 millions d’euros à une centaine d’organisations menant des actions concrètes pour relever le défi climatique. Une branche canadienne de cette fondation existe et se consacre à des projets dans les régions arctiques et subarctiques.

En remettant ce doctorat, l'Université de Sherbrooke souhaite contribuer au mouvement du Prince. Nous savons tous que des solutions existent présentement, et nous sommes convaincus qu’il faut aller plus loin, que d’autres solutions peuvent être développées de façon résolue, visionnaire et pragmatique , a dit le recteur Cossette.

