Vote crucial sur la phase 2 du train léger mercredi à Ottawa

Les membres du conseil municipal de la Ville d'Ottawa doivent approuver ou non, mercredi, l'octroi de 4,66 milliards de dollars pour le prolongement de son système de train léger sur rail.

Ce vote survient au lendemain d’une séance du Comité des finances et du développement économique où les conseillers ont appris que la ligne de la Confédération était frappée d’un nouveau report.

Tel que rapporté par CBC et Radio-Canada, la ligne de la Confédération a subi plusieurs problèmes lors de sa phase de tests pendant l’hiver.

Des employés de la Ville ont passé la journée de mardi à tenter de rassurer les élus que ces problèmes sont mineurs.

Les conseillers doivent composer avec un niveau de pression accru. Ils n’ont eu que 12 jours pour consulter un document volumineux de plusieurs centaines de pages, qui révélait notamment une augmentation de 1,2 milliard de dollars du coût prévu de la phase 2, entre autres surprises.

Six conseillers — un quart des membres du conseil — tenteront d’acheter du temps en demandant un report du vote au 27 mars. Les conseillers Catherine McKenney, Carol Anne Meehan, Rick Chiarelli, Jeff Leiper, Diane Deans et Shawn Menard, font partie de ce Groupe des six.

La route a été longue en vue de l’octroi du contrat de prolongement de l’O-Train, ce projet étant dans les cartes de la Ville depuis 2013. Des employés de la capitale affirment que 600 millions de dollars ont déjà été consacrés à la phase 2, notamment par l’achat de trains et la construction d’un garage.

Advenant un recul de la part de la Ville, les trois entreprises impliquées dans le projet — SNC-Lavalin, Kiewit and Vinci Group — recevraient tout de même une allocation de 12 millions de dollars chacune.