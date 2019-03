L'Outaouais obtient des résultats historiques aux Jeux du Québec

La cheffe de mission de la délégation de l’Outaouais, Gabrielle Pelletier, parle d’une performance jamais vue pour la région. Nous sommes super satisfaits de notre performance jusqu’ici. C’est exceptionnel! On ne s’attendait jamais à récolter autant de médailles , raconte-t-elle.

L’Outaouais a grandement profité de la performance des gymnastes depuis le début des Jeux. Les représentants de la région ont récolté, à eux seuls, 22 médailles lors de la première journée de compétition.

La présence de nombreux athlètes du club Unigym a permis à l'Outaouais de se démarquer. C’est certain que ça donne un grand coup de main. Le club et ses installations nous aident. Les athlètes n’ont plus besoin d’aller ailleurs pour s’entraîner et ça paraît , poursuit la cheffe de mission.

Un athlète de l'Outaouais lors des épreuves de gymnastique aux Jeux du Québec Photo : Courtoisie - Guillaume St-Georges

Gatineau et ses environs possèdent actuellement une avance de 2 médailles sur la Rive-Sud, et de 12 médailles pour Montréal, qui dominent souvent le tableau des médailles.

On commence à faire peur aux autres régions qui ne nous ont pas vus venir. Gabrielle Pelletier, cheffe de mission de l'Outaouais 2019

L’Outaouais n’avait jamais conclu un bloc de compétition en tête dans l’histoire des Jeux.

Un ralentissement à prévoir

Même si les dirigeants de l’Outaouais ont confiance pour la suite des choses, un ralentissement est à prévoir.

D’abord, parce que la région performe historiquement moins bien dans le deuxième bloc de compétition. Ensuite, parce que l’Outaouais n’a pas une délégation complète pour la suite des épreuves.

On devrait ralentir un peu, mais on sera à surveiller en ski et en patinage de vitesse notamment , affirme Gabrielle Pelletier.

La région ne compte toutefois aucun athlète en boxe et en curling féminin, en plus d’avoir moins d’athlètes en escrime.

Le deuxième bloc de compétition des Jeux du Québec commence jeudi matin et l'événement se poursuit dans la région de la Capitale-Nationale jusqu’au samedi 9 mars.