Jen Funk présente sa première exposition à la galerie de l‘Université de Saint-Boniface

Jen Funk est enthousiaste à l’idée de présenter son travail : « C’est la première fois que je fais une exposition solo dans le contexte d’une galerie », affirme-t-elle.

Avec simplement quatre lettres pour former le « NOUS » de son titre, elle entend évoquer « toute la famille LGBTQ, mais aussi leurs alliés ».

Pour cette ancienne de l’Université de Saint-Boniface, elle voit la création de l’Alliance allosexuelle-hétérosexuelle comme une preuve d’un changement dans la société.

« Il y a une communauté queer qui se forme de façon naturelle. Ça fait du bien de voir qu’il y a du progrès dans la présence queer à l’université », affirme-t-elle en se souvenant d’une époque où il était moins facile de s’afficher lorsqu’on appartenait à la communauté LGBTQ.

Mais si les mœurs évoluent, Jen Funk note qu’il reste encore du travail à faire. « L’université a accordé des toilettes non genrées, c’est bien, mais elles sont à l’autre bout du bâtiment », fait remarquer l’artiste.

À partir de témoignages d’anciens et d’actuels étudiants, Jen Funk a créé neuf dessins en noir et blanc représentant des personnages de façon plus ou moins figurative aux regards déterminés. Deux œuvres abstraites aux couleurs de l’arc-en-ciel complètent le tout.

« Je ne voulais pas une exposition sombre et pesante. On peut trouver notre bonheur à l‘université », précise l’artiste.

Afin de soutenir l’Alliance allosexuelle-hétérosexuelle de l’université, Jen Funk remettra la moitié des revenus de la vente de ses œuvres à l’organisation.

Un geste activiste qu’elle vit au quotidien en restant très active sur les réseaux sociaux.

« Je partage souvent ma vie personnelle, c’est un acte politique de s’exprimer pour ceux qui ne le peuvent pas », conclut l’artiste.