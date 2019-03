L'AGO ouvrira bientôt sa nouvelle exposition Infinity Mirrors de l'artiste japonaise Yayoi Kusam

La galerie d’art a acheté l'installation d'une valeur de 2 millions de dollars grâce à une campagne de financement participatif qui a permis de recueillir 651 183 dollars auprès de plus de 4700 donateurs en novembre dernier.

La campagne faisait suite à une exposition au printemps dernier alors que plus de 165 000 personnes se sont déplacés pour y venir la voir. L'exposition fut tellement populaire que les visiteurs pouvaient rester au maximum 20 secondes dans chacune des pièces.

L’AGO explique que sa nouvelle salle Infinity Mirror, intitulée Let’s survive forever, comprend des orbes en miroir suspendus au plafond et disposés au sol.

Yayoi Kusama Infinity Mirrors Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui/CBC News

Jusqu'à quatre personnes peuvent entrer à la fois et y passer jusqu'à une minute. La salle sera ouverte au public le 25 mai, mais les donateurs ayant versé 25 $ et plus lors de la campagne de sociofinancement pourront voir la salle en premier, à compter du 5 avril.

Les membres de l’AGO pourront quant à eux voir le produit fini à partir du 23 avril. L’accès est inclus dans l’admission générale, mais les visiteurs devront réserver un créneau horaire le jour même.