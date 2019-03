La fracturation hydraulique officiellement suspendue près de Red Deer

La AER enquête sur un possible lien entre le séisme qui a touché Red Deer et Sylvan Lake lundi et les activités de fracturation hydraulique menées dans la région. Elle a officiellement ordonné à la compagnie Vesta Energy de suspendre ses activités, ce qu'elle avait déjà fait lundi.

La compagnie devra aussi soumettre un rapport qui détaille les activités sismiques enregistrées dans la région depuis avril dernier ainsi que toutes les activités du puits concerné depuis janvier, en plus d'établir un plan pour éliminer ou réduire les risques de futurs tremblements de terre.