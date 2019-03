Céline Dion rend hommage à Aretha Franklin dans un concert

La chanteuse québécoise a eu droit à une ovation avant d'interpréter une version de la chanson A Change Is Gonna Come, popularisée par Aretha Franklin. La pièce avait été à l'origine enregistrée par Sam Cooke.

Le musicien Smokey Robinson s'est quant à lui remémoré certains de ses souvenirs préférés avec Aretha Franklin lors du concert enregistré le 13 janvier dernier à Los Angeles. Le chanteur et compositeur américain a confié qu'il voyait Aretha Franklin comme une « petite soeur » et qu'elle lui manquait encore.

Il a ajouté qu'il se souvenait du moment où il a rencontré Aretha Franklin dans sa famille à Detroit, alors qu'elle n'avait que six ans, bien avant qu'elle ne devienne une véritable sensation.

Le spectacle Aretha! A GRAMMY Celebration for the Queen of Soul sera diffusé le 10 mars à CBS. Alicia Keys et Patti LaBelle étaient aussi présentes pour interpréter certaines des chansons favorites de la chanteuse soul.

Aretha Franklin est décédée l'an dernier à l'âge de 76 ans d'un cancer du pancréas.