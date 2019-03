Alex Beulieu-Marchand de retour au bercail

Le skieur acrobatique Alex Beaulieu-Marchand est rentré à Québec mardi avec des bagages plus lourds de quatre médailles.

Beaulieu-Marchand a décroché deux fois l'argent et une fois le bronze aux X Games.

Le skieur de Saint-Augustin-de-Desmaures est particulièrement fier de sa 3e place dans l'épreuve de ski urbain, ou « real ski », consiste à la production d'une vidéo de 90 secondes dans laquelle le skieur effectue des acrobaties en pleine ville.

« Ç'a été un projet qui me passionnait de faire ça. J'avais décidé de mettre de côté quelques événements de la Coupe du monde pour me concentrer là-dessus », explique-t-il.

J'ai grandi dans les rues de Québec, à faire du ski dans les rues. J'avais vraiment le goût de faire ça et ç'a toujours été un rêve pour moi de participer à l'événement. Alex Beaulieu-Marchand, skieur acrobatique

L'athlète a aussi remporté le bronze en grand saut aux Championnats du monde de ski acrobatique de Park City.

« Ça m'a fait un peu de peine de ne pas participer au slopestyle aux Championnats du monde, mais je ne me sentais pas à l'aise du tout avec le parcours et les conditions météo », a-t-il confié.

Alex Beaulieu-Marchand se sent en pleine forme. Pour expliquer ses récents succès, il explique avoir appliqué la même philosophie qu'à l'habitude.

« Je voulais vraiment essayer de performer, j'étais prêt mentalement et je ne sais pas. Dans le moment, je me sentais bien et je suis allé le tout pour le tout. Ç'a marché cette fois-ci. Des fois, ça ne marche pas », conclut-il.

Avec les informations de Michael Roy