Quel impact aura le budget provincial sur les universités et les droits de scolarité?

Aux prises avec des dépenses de fonctionnement qui augmentent et des besoins en entretien auxquels elles ne peuvent toujours répondre, les institutions postsecondaires pourraient avoir à licencier du personnel ou à ne pas combler des départs, si l’appui de la province n’augmente pas.

Les universités ont soumis l’an dernier des prévisions budgétaires en réponse à la province, qui leur demandait de planifier un budget 2019-2020 sans augmentation de la subvention provinciale, assorti d’une hausse des droits de scolarité de 6,5 %.

Les universités du Manitoba, de Brandon et de Saint-Boniface ont transmis ces données à CBC/Radio-Canada. D’autres, comme l’Université de Winnipeg et le collège Red River, ne les ont pas fournies.

La province dévoilera ses priorités budgétaires jeudi, alors que le ministre des Finances déposera son budget 2019-2020. Au cours des dernières années, les budgets du gouvernement de Brian Pallister ne comportaient pas de bonnes nouvelles pour les universités et les étudiants : en 2017, il a éliminé la limite permise pour hausser les droits de scolarité et aboli les crédits d’impôt en éducation. Il a aussi gelé le financement aux universités dans le budget 2017-2018 et diminué son aide financière de 0,9 % l’année suivante.

L’Université du Manitoba

Le vice-président aux affaires externes de l’association étudiante de l’Université du Manitoba, Owen Black, signale « une tendance à la hausse des droits de scolarité au cours des deux dernières années, mais pas d’amélioration des conditions » dans lesquelles les cours ont lieu.

Pour pallier la diminution du financement provincial, l’Université du Manitoba indique dans ses prévisions budgétaires qu’elle ira chercher plus d’argent auprès des étudiants. Les 10 millions de dollars supplémentaires que générerait une hausse des droits de scolarité représentent toutefois un risque pour l’institution, puisque les inscriptions stagnent et que des frais supplémentaires pourraient avoir pour effet de compromettre le recrutement, selon l’Université.

Selon ses calculs, une hausse des frais pourrait décourager les étudiants internationaux, qui forment 18 % de ses 30 000 étudiants.

Si les inscriptions devaient diminuer, l’Université du Manitoba mentionne qu’elle pourrait faire face à un déficit.

D’autres facteurs entraînent des risques, tels que les coûts d’entretien de bâtiments vieillissants. Le renouvellement des systèmes électriques et mécaniques représente un défi alors que de nombreux immeubles datent des années 1960 et 1970. Au cours des deux dernières années, plus de 31 bâtiments ont été sans électricité pour des périodes pouvant durer jusqu’à 12 heures.

Owen Black raconte qu’un de ses examens a dû être annulé et remplacé par un travail à faire à la maison, en raison d’une panne qui n’était pas reliée aux conditions météorologiques.

« Je n’ai pas pu rédiger mon examen parce que l’Université du Manitoba n’a pas assez d’argent pour entretenir ses immeubles et s’assurer que l’électricité fonctionne », dit-il.

L’institution indique avoir dû reporter pour une valeur de 300 millions en travaux d’entretien et que les bâtiments continueront de se détériorer sans injection de fonds pour les réparer.

L’Université du Manitoba a reçu 348,5 millions de dollars de la province dans le cadre du budget 2018-2019, une somme qui représentait 52 % de ses revenus.

Aucun membre de l’administration universitaire n’était disponible pour commenter.

À Saint-Boniface

Selon les prévisions de l’Université de Saint-Boniface, si les financements provincial et fédéral n’augmentent pas l’an prochain, cela se traduira par une réduction de 3,5 postes, alors que des projets de rénovations et des occasions de développement pour le personnel non syndiqué seront mis en veilleuse. L’USB devra aussi reporter des investissements dans certains services demandés par les étudiants.

À Brandon

Dans le cas de l’Université de Brandon, les prévisions budgétaires indiquaient l’an dernier qu’en raison des signaux du gouvernement, il fallait s’attendre à une hausse des droits de scolarité de plus de 5 % pour 2019-2020.

Pour maintenir sa programmation, l’Université de Brandon compte sur une hausse de 2,4 % de son financement provincial, soit 906 000 $, à défaut de quoi une dizaine de postes ne seront pas pourvus, des formations saisonnières seront interrompues et le choix de cours sera réduit.

Le président par intérim de l’Université, Steven Robinson, comprend cependant que la province veuille réduire ses dépenses et estime que l’Université doit trouver des façons de travailler à l’intérieur de ces paramètres. « La province nous a dit de ne pas nous attendre à recevoir beaucoup plus tant que nos finances ne seront pas en bon ordre », dit-il.

Il a appris que les institutions postsecondaires pourraient hausser leurs droits jusqu’à 7,5 % l’an prochain, soit une hausse de 5 % des droits de scolarités et une hausse de 2,5 % reflétant l’index des prix à la consommation, dit-il.

La province n’a pas voulu dire ce qu’elle réservait aux institutions d’enseignement postsecondaire dans le budget de jeudi.

Avec des informations de Ian Froese