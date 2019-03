Pétrole, diversité, climat social : Barack Obama s’adresse aux Calgariens

« La plupart des problèmes restent irrésolus, pas parce qu’il n’y a pas de solutions, mais parce que les gens ne se mobilisent pas », a déclaré Barack Obama, devant un aréna plein à craquer mardi.

Cet appel à l’action a sous-tendu une bonne partie de sa longue allocution, à mi-chemin entre le discours inspirant et la conversation informelle. Il est aussi revenu quelques fois sur l’importance d’ouvrir le dialogue entre les gens qui pensent différemment, surtout lorsqu’il s’agit de combattre les changements climatiques.

On ne peut pas parler seulement à la personne qui conduit une Prius et mange du quinoa. Parlons à celui qui conduit 30 miles (48 km) dans sa camionnette pour aller au travail et qui s’inquiète du prix de l’essence.

Barack Obama, 44e président des États-Unis