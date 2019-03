Logements subventionnés : une transition difficile pour un ancien sans-abri de Kelowna

Il y a un peu plus d'un mois, Pierre Gervais, un ancien sans-abri de Kelowna, quittait le refuge Gospel Mission pour s'installer dans un nouvel appartement dans un complexe de logements subventionnés. Cinq semaines plus tard, il apprécie son intimité, mais ne se sent toutefois pas tout à fait chez lui.

Pierre Gervais fait partie des premiers locataires du complexe Heath House, qui est géré par l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM). L’édifice, un ancien motel, comporte une quarantaine de logements subventionnés occupés par d’anciens itinérants.

Je peux me concentrer, lire mon livre, regarder ma télévision, regarder mes sports. J’adore les sports! Mais à part ça, ce n’est pas une place adéquate pour moi. Pierre Gervais

L’homme de 56 ans débourse 375 $ par mois pour son appartement. « Ce n’est pas cher pour l’endroit », reconnaît-il.

Son logement d’une pièce comprend un lit, une table, un réfrigérateur et un petit comptoir où sont installés un rond de poêle électrique et un micro-ondes. La salle de bain comporte une toilette et une douche, mais pas de lavabo.

L'espace pour cuisiner est limité dans l'appartement de Pierre Gervais. « Je mange ce que je peux manger : de la soupe, du pain, du beurre de peanut », dit-il. Photo : Radio-Canada

« Ce qui me manque le plus, c’est une cuisine, affirme-t-il. J’adore cuisiner et ici, je ne peux pas cuisiner en tant que tel. C’est bon si tu veux faire des oeufs, des toasts et du café, mais pas plus. »

« Je suis loin de tout »

Pierre Gervais s’ennuie aussi de vivre au centre-ville. À partir du complexe Heath House, il lui faut entre 30 et 40 minutes pour s’y rendre en autobus.

« Au moins, au centre-ville, j’ai beaucoup d’amis, beaucoup de personnes que je connais, dit-il. Ça me manque. »

« Et dans le centre-ville, je pouvais me trouver de l’ouvrage, ce qui était très important pour moi, ajoute-t-il. Là, l’ouvrage, où j’habite en ce moment, je n’en ai pas. »

Une transition parfois difficile

Selon Jason McCarty, responsable des programmes pour l’ACSM, il n’est pas rare que le passage de la rue vers un logement permanent soit accompagné de certains défis. « C’est une transition importante pour les gens, qui est plus difficile qu’on le pense, explique-t-il. On se dit qu'ils doivent être tellement soulagés de ne plus avoir à dormir dans la rue, ils ont une maison. C’est le cas pour certains, mais pour d’autres, ce n’est pas si simple. »

« Ils vivent entre des murs, avec des voisins et du personnel, dit Jason McCarty. Ils n’avaient rien de tout ça quand ils étaient itinérants. Donc, ce sont de gros ajustements. »

Plusieurs constatent aussi un écart entre leurs attentes et la réalité, ajoute-t-il. « D’une certaine façon, on leur fournit un toit, mais pas une maison », croit le responsable de l’ACSM.

En ce qui concerne Heath House, Jason McCarty souligne qu’il existe des problèmes liés à l’ouverture du nouveau complexe de logements subventionnés. « Quand on pense à tous les défis de ceux qui ont vécu dans la rue et qu’on rassemble 40 personnes ensemble en même temps, ça peut être compliqué, soutient-il.

Parfois, ils sont confrontés aux problèmes des autres. Je pense que n’importe qui serait frustré face à certaines de ces situations. Jason McCarty, responsable des programmes pour l’Association canadienne pour la maladie mentale

Jason McCarty assure toutefois que les choses se passent bien jusqu’ici. « Bien sûr, il y a eu quelques petits problèmes, mais ça fait partie du travail », affirme-t-il.

Quant à Pierre Gervais, il se dit reconnaissant d’avoir un endroit où dormir au chaud, mais est déjà à la recherche d’un nouveau logement. « C’est bon temporairement, mais ce n’est pas bon pour finir mes jours », conclut-il.