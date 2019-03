Élargir l’accès au complexe sportif de Rimouski

La Ville de Rimouski confirme que deux nouvelles municipalités se sont montrées intéressées à signer des ententes pour que leurs citoyens puissent profiter à moindre coût des installations de sports et de loisirs, dont le complexe sportif Desjardins.

Il s'agirait d'ententes similaires à celles déjà signées par Saint-Anaclet et Saint-Valérien, qui versent une contribution annuelle pour que leurs citoyens bénéficient des mêmes tarifs que les Rimouskois pour les activités culturelles, sportives et de loisirs offertes par la Ville.

Le directeur général adjoint de la Ville de Rimouski, Guy Dionne, n'a pas précisé le nom des deux municipalités qui pourraient s’ajouter à la liste, mais qualifie leur intérêt de bonne nouvelle .

Les infrastructures qui sont à Rimouski jouent un rôle plus grand que local, d'une part, et ce qu'on veut, c'est que ces infrastructures-là servent à 100 %. Donc, on va être bien heureux si c'est ça, parce que ça veut dire qu'on rentabilise des infrastructures. Guy Dionne, directeur général adjoint de la Ville de Rimouski

De son côté, le maire de Saint-Fabien confirme que sa municipalité a entrepris des démarches auprès de Rimouski pour connaître les coûts éventuels d’une entente. Il précise que l’intérêt de sa municipalité dépendra du prix fixé par la Ville.

La kino rivière avec bains à remous au complexe sportif Desjardins de Rimouski Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

Des tarifs plus élevés pour les non-résidents

Pour les résidents de municipalités qui n’ont pas ce type d’entente avec Rimouski, la différence de prix peut être importante pour accéder aux activités et infrastructures.

Par exemple, les non-résidents payent près de deux fois plus que les Rimouskois pour un accès aux bains libres du complexe sportif Desjardins. Le tarif pour une entrée individuelle au bain libre est de 5,50 $ pour un résident et de 10,50 $ pour un non-résident.

Le directeur général adjoint explique que ces tarifs sont établis en tenant compte des coûts d’opération de chaque activité ou infrastructure.

En termes d'équité, les citoyens de Rimouski payent pour la construction d'un complexe sportif dans lequel il y a deux patinoires et deux bassins. Si on veut être équitables envers les gens qui viennent de l'extérieur par rapport à ceux de Rimouski, on doit charger une surprime qui vient compenser les investissements que les municipalités des alentours n'ont pas faits en termes d'infrastructures , explique M. Dionne.

Ententes révisées à la hausse

Par ailleurs, le montant payé par Saint-Anaclet et Saint-Valérien va augmenter pour tenir compte de l'ajout du complexe sportif à l’offre d’infrastructures sportives. Ces ententes renouvelées serviront de base aux discussions avec d'autres municipalités avoisinantes.

À l’heure actuelle, Saint-Anaclet et Saint-Valérien versent respectivement 65 000 $ et 12 000 $ par année.

Le maire de Saint-Anaclet, Francis St-Pierre, qui est également préfet de la MRC de Rimouski-Neigette, indique que sa municipalité ne va probablement pas se retirer de l’entente même si elle doit payer davantage.

Je reste convaincu que ce qui a amené des gens à venir chez nous, il y a certainement cet élément-là qui a joué. Le fait que les gens restent à Saint-Anaclet, mais ont accès aux loisirs aux mêmes prix que s’ils étaient résidents de la ville , soutient M. St-Pierre.

Ça ne fait pas une différence énorme sur le compte de taxes, chacun, mais ça permet à nos citoyens d'avoir accès aux loisirs et ça permet d'attirer de jeunes familles. Francis St-Pierre, maire de Saint-Anaclet

Le préfet ajoute que, pour l’instant, la MRC n’a pas entrepris de démarches pour une entente qui couvrirait tout le territoire. La MRC préfère que chaque municipalité fasse ses propres démarches si elle le souhaite.