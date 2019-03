Edmonton entame le dernier droit du défi des villes intelligentes

La Ville propose d'améliorer la santé et le bien-être de ses citoyens en utilisant les données auxquelles elle a déjà accès dans son portail de données en libre accès (Nouvelle fenêtre) .

Grâce à l'analyse de ces informations, Edmonton espère pouvoir connaître les besoins des gens et des communautés pour pouvoir mieux y répondre.

Selon le maire, la capitale albertaine a déjà une longueur d'avance sur ses rivales.

« Edmonton est déjà une ville intelligente, avec une expertise unique en matière de transparence et d'accessibilité des données. La question que nous nous posons, c'est si c'est possible d'amener cette expertise un peu plus loin », annonce Don Iveson.

La capitale albertaine entame le dernier droit du concours avec une vidéo qui la présente sous son meilleur jour.

Ça fait plus d'un an que la Ville planche sur sa candidature au concours organisé par Infrastructures Canada. Au début, la capitale présentait deux projets au jury : celui de devenir la première ville complètement carboneutre du Canada, ou celui d'améliorer la santé des citoyens grâce aux données.

C'est ce dernier que les 13 juges ont choisi.

S'il voit le jour, la Ville entend non seulement mieux répondre aux demandes des citoyens, mais aussi connecter ces derniers avec les organismes et les industries qui seraient susceptibles d'y répondre.

Ainsi, si des données indiquent qu'un quartier accueille de nombreux amateurs de tennis, par exemple, la Ville est davantage susceptible d'y construire des courts. Une clinique de physiothérapie pourrait aussi être intéressée à s'y installer, afin d'être à proximité d'une clientèle potentielle. Le club de tennis amateur d'Edmonton pourrait vouloir y implanter une succursale locale.

En connectant tout ce monde autour d'un besoin, l'administration espère favoriser des habitudes saines au sein de la population.

« Nous voulons utiliser la technologie pour améliorer le bien-être des citoyens », ajoute le maire Iveson.

Edmonton affronte quatre autres villes, soit Vancouver, Waterloo, Montréal et Québec. Vancouver compte sur un corridor de transport alliant transport autonome et modes de déplacement alternatif

Waterloo mise sur le développement de la petite enfance

Montréal veut faciliter les déplacements de proximité

Québec propose de soulager les inégalités sociales en matière de santé

La Ville gagnante sera décidée ce printemps.

Qu'elle remporte ou non le prix de 50 M$, Edmonton entend mettre en place la proposition sur laquelle elle travaille depuis un an.

« Nous pensons qu'elle se remboursera d'elle-même, notamment en permettant d'économiser sur les frais de santé », croit Wendy Gnenz, qui pilote la candidature d'Edmonton.