Le ministre Boulet en visite dans la région pour discuter de pénurie de main-d’oeuvre

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, Jean Boulet, était de passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean mardi où il a rencontré différentes entreprises et intervenants du marché du travail.

Dans le cadre de la tournée québécoise « En action pour la main-d’oeuvre », il a discuté de la rareté des travailleurs, une réalité qui frappe la province. D’ici 2021, près de 27 000 emplois seront à pourvoir dans la région. Actuellement, près de 3000 postes sont vacants.

On est confronté quasi quotidiennement à des entreprises qui ferment ou dont l’expansion est freinée ou qui refusent des contrats faute de main-d’oeuvre. On veut que ça arrive de moins en moins , explique le ministre.

Jean Boulet assure que le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) va tout mettre en place pour aider les entreprises à s’en sortir. Par exemple, Produit forestiers Résolu (PFR) a obtenu récemment une aide financière de Québec de près de 500 000 $ destinée au développement des compétences de ses employés.

Pour avoir accès à ces programmes, c’est près de 1 million de dollars que Produit forestiers Résolu va investir dans ses usines d’Alma, Kénogami et Saint-Félicien dans la formation continue de la main-d’oeuvre. Seulement à Alma, dans les 16 derniers mois, c’est près de 160 personnes nouvelles qui ont été embauchées , souligne le porte-parole de PFR, Karl Blackburn.

Lors du prochain budget provincial, de l’argent devrait être investi pour aider les entreprises à faire face à la pénurie de main-d’oeuvre. Le gouvernement pourrait notamment prendre des mesures pour inciter les personnes retraitées à retourner au travail.