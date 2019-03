Une hausse tarifaire de 0,9 % pour les clients d'Hydro-Québec

Hydro-Québec avait d'abord présenté l'été dernier ses demandes d'augmentation de tarifs pour 2019, les plus modestes depuis 2011, à 0,8 % pour la majorité de ses clients. La société d'État avait révisé à la hausse ses demandes en décembre, appelant à une augmentation tarifaire de 1,2 %, tout de même bien en deçà de l'inflation.

Des hausses tarifaires pour 2019-2020 de 0,9 % pour tous les clients résidentiels ainsi que pour la majorité des clients d'affaires et de 0,3 % pour les grands clients industriels au tarif L ont été dévoilées mardi.

Selon la Régie, pour un client résidentiel qui chauffe à l'électricité, dont la consommation moyenne annuelle est de 18 261 kilowattheures (kWh), il en résulterait une augmentation mensuelle d'environ 1,11 $, ou 13 $ par année.

La Régie estime qu'elle réduit de 27 millions de dollars les revenus demandés par Hydro-Québec.

Dave Rhéaume, directeur principal aux affaires réglementaires et à l'approvisionnement en électricité à Hydro-Québec, a affirmé en entrevue que ce « budget moindre » donnait tout de même à Hydro-Québec les outils nécessaires au maintien des services prévus en 2019.

Les tarifs d'Hydro-Québec visent à récupérer l'ensemble des coûts nécessaires pour assurer le service aux Québécois, et cela représente 12,3 milliards de dollars pour l'alimentation en électricité de quelque 4,3 millions de clients partout au Québec. Dave Rhéaume, directeur principal aux affaires réglementaires et à l'approvisionnement en électricité à Hydro-Québec

La Régie explique la hausse des tarifs principalement par l'augmentation des dépenses liées aux achats d'électricité et au service de transport d'électricité – ce qui inclut les investissements requis pour entretenir, solidifier et étendre le réseau.

M. Rhéaume a rappelé qu'Hydro-Québec avait révisé sa demande tarifaire à la hausse en décembre essentiellement à cause de redevances additionnelles de 40 millions à verser à l'organisme gouvernemental Transition énergétique Québec.

Hydro-Québec souligne qu'elle respecte son engagement de limiter les hausses des tarifs d'électricité « à un niveau égal ou inférieur à l'inflation pour une quatrième année de suite ».

La société d'État s'était engagée dans son plan stratégique 2016-2020 à maintenir l'augmentation de ses tarifs sous l'inflation.

Tout comme l'an dernier, un hiver plus froid signifierait une augmentation de la demande et des revenus accrus pour Hydro-Québec. Il est trop tôt pour faire un bilan, mais le mois de janvier 2019 a été un peu plus froid que janvier 2018, a souligné M. Rhéaume.

Deux nouvelles offres de tarification

Hydro-Québec proposera à compter de l'hiver 2019-2020 deux nouvelles offres de tarification dynamique pour permettre aux clients inscrits de réaliser des économies en période hivernale s'ils modifient leur consommation d'électricité lors des périodes de pointe critiques de 6 h à 9 h, et de 16 h à 20 h.

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a salué une « hausse des tarifs moins élevée que prévu », rappelant que les coûts d'énergie représentent « une part importante des coûts d'opération » des petites et moyennes entreprises.