Pétition contre le déploiement universel de la maternelle 4 ans

Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance et la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ) dénoncent le projet du gouvernement de rendre la maternelle 4 ans accessible à tous.

Ils ont inscrit une pétition à ce sujet sur le site de l'Assemblée nationale et organisent de nombreuses mobilisations dans plusieurs régions du Québec.

Selon la présidente de la FIPEQ, Valérie Grenon, les Québécois n’ont pas élu le gouvernement de la CAQ pour qu’il mette en place la maternelle 4 ans partout sur le territoire et pour tous.

On est en tournée depuis le 11 [février] et les parents et la population sont contre le déploiement pour tous , soutient Valérie Grenon.

Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec Photo : Radio-Canada

Cela fait qu’il faut qu’il entende sa population, poursuit Valérie Grenon. Et puis s’il veut des idées pour son 700 millions, parce qu’il dit que c’est 700 millions que ça va coûter ses maternelles 4 ans chaque année, on va lui en donner nous parce qu’il y a une belle consolidation à faire dans le réseau actuel.

Le député de René-Lévesque, Martin Ouellet Photo : Radio-Canada / Laurence Royer

Ce n’est pas souhaitable et ce n’est pas réaliste. Martin Ouellet, député de René-Lévesque

Le Parti québécois, le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance et la FIPEQ comptent déposer la pétition en opposition au déploiement universel de la maternelle 4 ans le 20 mars prochain à l'Assemblée nationale.

