La CBC présentera un documentaire sur le tueur en série Bruce McArthur

Le réseau anglais de Radio-Canada présentera en primeur plus tard en mars un documentaire sur le tueur en série Bruce McArthur et ses victimes.

Village of the Missing sera diffusé dans le cadre de la série CBC Docs POV le 22 mars. Le documentaire examine comment McArthur choisissait ses victimes, ainsi que leurs antécédents culturels et leurs liens avec le village gai de Toronto.

Le film, réalisé par Michael Del Monte, comprend des entrevues avec des journalistes qui ont couvert l'affaire et tente de comprendre « pourquoi autant d'hommes à la peau brune sont morts aux mains de McArthur », peut-on lire dans un communiqué.

McArthur a plaidé coupable en janvier à huit accusations de meurtre au premier degré, relativement à la mort d'hommes tués entre 2010 et 2017. Le paysagiste de 67 ans a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Le communiqué qui annonce la diffusion du documentaire rappelle que « six de ses huit victimes étaient des hommes à la peau brune originaires de l'Asie du Sud ou du Moyen-Orient ». Le documentaire utilise McArthur comme tremplin pour examiner les énormes pressions avec lesquelles doivent composer plusieurs hommes gais originaires de ces régions, ajoute le communiqué.

Michael Del Monte avait réalisé en 2017 le documentaire Transformer, au sujet d'un père, ancien militaire et haltérophile de classe mondiale, qui subit une chirurgie d'affirmation de genre. Le film a remporté le prix du public du meilleur documentaire canadien au festival Hot Docs de Toronto l'an dernier.