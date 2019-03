Le Vert & Or vient en aide à Plasmavie

Le Vert & Or de l'Université de Sherbrooke s'associe à Plasmavie pour attirer davantage de donneurs. Jusqu'au 16 mars, les étudiants-athlètes agiront à titre de porte-paroles pour le centre de prélèvement, en plus de faire des dons de cette composante du sang.

L’idée de mettre sur pied un partenariat entre les deux organisations est venue au joueur de football du Vert & Or Charles Davidson-Parent après qu’il eut fait un travail universitaire sur les difficultés de recrutement du centre de prélèvement. Tous les athlètes du Vert & Or correspondent à un public cible des donneurs de Plasmavie [...] C’est pour ça que, pour moi, ça faisait du sens d’aller chercher à la source ces athlètes-là , souligne l’étudiant en marketing qui en est à son dixième don.

Juste de faire connaître le don de plasma et le Plasmavie de Sherbrooke, je crois que ça va déjà être un grand pas pour l’organisation. Puis en même temps, ça fait rayonner le Vert & Or dans la communauté. Charles Davidson-Parent, footballeur du Vert & Or

En partenariat avec Héma-Québec, il a donc mis sur pied la campagne « Entraîne-toi à donner ». Une offensive de deux semaines durant lesquelles les étudiants-athlètes invitent la population sherbrookoise à prendre rendez-vous chez Plasmavie. Plusieurs dizaines d’étudiants-athlètes feront aussi preuve de générosité lors de cette période.

Au cours de la dernière année, près de 15 000 dons de plasma ont été faits à la clinique Plasmavie de Sherbrooke. Il s’agit d’une croissance de près de 15 % par rapport à l’année précédente. Héma-Québec avait dû revoir ses objectifs à la baisse à la suite de l’ouverture de la clinique en 2016. Le centre espère maintenant atteindre 17 000 dons annuels à la fin de 2020. La difficulté réside dans la constance des dons, comme le souligne le porte-parole d’Héma-Québec, Laurent-Paul Ménard. Le gros enjeu, c’est celui de créer l’habitude. C’est la raison pour laquelle on fait des centres comme celui-ci, qui sont des endroits agréables où on peut se retrouver un peu comme dans un salon , explique-t-il.

Ce partenariat-là, c’est de se donner un défi à relever, de créer une habitude [...] d’intégrer le don de plasma dans nos habitudes de vie. Laurent-Paul Ménard, porte-parole Héma-Québec

Bien qu’il se réjouisse des dons faits par les étudiants-athlètes, le porte-parole tient à rappeler qu’il ne faut pas nécessairement être un athlète pour être admissible au don de plasma.

Le Vert & Or s’ajoute ainsi aux nombreuses méthodes mises en place pour attirer plus de donneurs dans les centres Plasmavie. Il y a même certains receveurs de la région qui se sont mis de la partie. C’est le cas de la Sherbrookoise Martine Spénard qui doit recevoir des doses d’immunoglobuline découlant directement des dons de plasma toutes les quatre semaines. La receveuse avait incité ses amis Facebook à faire des dons lors de l’ouverture du centre. Je faisais un peu de marchandage. Je disais qu’à leur premier don j’allais leur apporter une petite surprise et je venais leur porter de petites sucreries , lance-t-elle en riant.

Martine Spénard reçoit des immunoglobulines, grâce aux dons de plasma, tous les mois. Photo : Radio-Canada

Mme Spénard participe activement aux campagnes de promotion de Plasmavie. Selon elle, les utilisations du plasma demeurent floues pour bien des gens et de pouvoir mettre un visage sur les receveurs est bénéfique pour la cause.

Le Plasmavie de Sherbrooke est situé au Complexe Le Baron, rue King Ouest, à Sherbrooke.