Le présumé chef de gang Nick Chan devra finalement faire face à la justice

Nick Chan est, entre autres, accusé de meurtre au premier degré, de complot pour meurtre et de participation à une organisation criminelle.

La Cour du Banc de la Reine avait jugé, en avril dernier, que son droit à subir son procès dans un délai raisonnable avait été violé. Le juge avait donc repoussé toutes les accusations contre lui. C’était la troisième fois, en deux ans, que Nick Chan se tirait indemne d’accusations liées au crime organisé.

La Couronne a immédiatement porté cette décision en appel, en plaidant que la lenteur du processus était « justifiée par l’exception pour les cas complexes ou l’exception pour les cas en transition ».

Les trois juges de la Cour d’appel ont, unanimement, accepté cet argument et rétabli les accusations. Ils ont aussi souligné qu’une partie des retards avait été causée par la défense.

Ils ont alors donné 24 heures à Nick Chan pour se rendre au centre correctionnel Remand Centre de Calgary.

Ancienne guerre de gangs à Calgary

Nick Chan est le présumé chef du gang de rue Fresh Off the Boat (FOB). Il est accusé d’avoir orchestré le meurtre de Kevin Anaya, un membre présumé du gang rival, Fresh off the Boat Killers (FK).

Entre 2002 et 2009, la rivalité entre ces deux gangs a entraîné la mort de 25 personnes à Calgary. Une opération policière de grande envergure a eu lieu en 2013. Six personnes, dont Nick Chan, ont alors fait face à de multiples accusations de meurtre.

En 2016, ce dernier a été acquitté dans un procès pour un triple meurtre qui avait eu lieu en 2009. En 2017, il a aussi été acquitté de plusieurs accusations liées à la possession d’armes à feu. Incarcéré depuis 2013, il a été libéré en avril dernier, lorsque le juge a déterminé que ses droits avaient été violés.