Les ruptures de services dans le réseau de la santé inquiètent les préfets de l'Abitibi-Témiscamingue

La Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue s'inquiète devant la récurrence des ruptures de services et des découvertures dans la région. Pour remédier à ce problème, elle souhaite mobiliser les différentes forces du territoire afin de maintenir une qualité de services.

C'est notamment la rupture de service en obstétrique en Abitibi-Ouest qui est en toile de fond de cette prise de position. Les préfets estiment toutefois que cette situation est une tendance qui perdure depuis des années et dans différentes MRC.

La présidente de la Conférence des préfets, Claire Bolduc, l'a elle-même constaté à de nombreuses reprises au Témiscamingue.

C'est un problème chronique, c'est un problème récurrent. On doit suspendre ou fermer des services par manque d'effectifs et de budgets et ça devient problématique pour les services de proximité partout sur les territoires de l'Abitibi-Témiscamingue , avance Mme Bolduc.

Les préfets jugent que le réseau est sous-financé en région. Claire Bolduc presse le gouvernement de corriger le tir. Selon elle, à l'approche du prochain budget provincial, deux grandes priorités se démarquent, soit l'éducation et garantir des soins de santé pour toute la population.