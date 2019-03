Plus de 70 kilogrammes de cocaïne saisis à la frontière entre Détroit et Windsor

Le 20 février 2019, un homme de 44 ans originaire de Waterloo en Ontario a été arrêté à la suite de la saisie.

Le camionneur et la drogue ont ensuite été transférés aux mains des services de police.

La cocaïne est l’une des drogues les plus souvent importées au Canada par les groupes criminels organisés. Ce trafic illicite de drogues entraîne de la violence et d’autres crimes connexes dans nos collectivités et nos quartiers.

Tamara Allard, Opérations du pont Ambassador, région du Sud de l’Ontario, ASFC