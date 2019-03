Cannabis : un jeu du chat et de la souris entre la police et un point de vente illégal

C'est en s’enfuyant dans une ruelle avec deux bocaux de marijuana sous les bras, alors qu’il pensait échapper à une quatrième descente de police, que l’un des employés d’un point de vente illégal s’est dit : « c’en est assez ».

« Là je me suis dit : "c’est ridicule" », a rapporté l’ancien vendeur de la Saskatoon Cannabis Clinic, situé en plein cœur du centre-ville.

De « hippie » à trafiquant

L’homme, qui a accepté de parler à Radio-Canada sous le couvert de l’anonymat, se décrit pourtant comme étant un « hippie » qui défend les vertus thérapeutiques d'un type de cannabis composé davantage de cannabidiol (CBD).

Cela fait dix ans que l’homme travaille dans l’industrie en faisant du cannabis médicinal son cheval de bataille pour aider les personnes souffrantes. Mais au cours des derniers mois, l’ancien vendeur confie avoir plutôt l’impression d’être un trafiquant de drogue.

« Je ne peux pas marcher au centre commercial sans que cinq ou dix personnes viennent me voir pour me demander si je peux leur en vendre », a observé l'homme.

« On était sur les nerfs », dit l'ancien employé

La Saskatoon Cannabis Clinic ne fait pas partie de la liste des fournisseurs de cannabis médicinal reconnus par Santé Canada et ne fait pas non plus partie des détaillants autorisés à vendre du cannabis récréatif par la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan (SLGA), l’autorité provinciale qui régule la vente du cannabis dans la province.

Les clients qui veulent s’y procurer de la marijuana doivent remplir un formulaire sur lequel ils doivent, entre autres, indiquer quel problème médical ils souhaitent « soigner » avec le produit, mais aucune ordonnance n’est exigée.

« Vers la fin, parce que la clientèle a baissé à cause des descentes, notre boss a dit de “tout simplement accepter n’importe qui” », affirme-t-il.

Depuis la légalisation du cannabis cet automne, le point de vente a fait l’objet de trois descentes de police en décembre, janvier et février après avoir été sous surveillance policière, selon les demandes de perquisition déposées à la cour par le service de police.

Après la première descente de police, l'ancien employé se rappelle avoir été « sur les nerfs », craignant d'autres perquisitions. Photo : Photo fournie

Les agents ont saisi de la marijuana et des produits dérivés non réglementés. « La première fois, on n’était pas préparé pour ça. Ils ont tout pris », a rapporté l’ancien vendeur.

Les employés du magasin n’ont toutefois pas fait la même erreur, conservant par la suite la moitié de leur stock en dehors du comptoir de vente.

Le commerce a ainsi été en mesure de rouvrir ses portes au lendemain des perquisitions avec des étagères remplies de produits.

Les policiers ont par ailleurs imposé des amendes à hauteur de 750 $ aux employés présents lors de chacune des descentes.

Les demandes de perquisition indiquent que les policiers espéraient surtout s’emparer de « notes, carnets d'adresses, carnets, reçus, espèces, caisses enregistreuses » ou autres informations contenues dans les ordinateurs afin d’obtenir des renseignements sur le propriétaire du magasin et le réseau de distribution de cannabis non réglementé.

La culture du secret

Toutefois, l’ancien employé explique que le magasin fonctionne de façon à ne laisser aucune trace. Le magasin n’accepte que de l’argent comptant et ne conserve presque aucun document papier.

L’ancien employé explique par exemple que les clients inscrivent au marqueur leurs informations sur une feuille plastifiée que l’employé prend en photo pour l’envoyer directement dans un site web sécurisé, avant d’effacer les traces du marqueur pour le prochain client.

Les employés et les responsables du point de vente communiquent via des applications de messagerie sécurisée. Photo : Photo fournie

Il précise aussi que les employés savent peu de choses sur le propriétaire du point de vent qui a progressivement arrêté de se rendre au magasin après les descentes de police.

Nous n'avions pas le droit de mentionner le nom du propriétaire dans le magasin, même s'il n'y avait pas de client. Nous avons toujours supposé que la police avait caché des micros. Ancien employé de la Saskatoon Cannabis Clinic

C’est juste une question d’argent

L’ancien employé soutient que « c’est juste une question d’argent » et que le propriétaire cherche à vendre un maximum de produits.

Il croit que la police ne peut pas rassembler pour le moment suffisamment d’informations pour monter un dossier incriminant.

De son côté, la police a indiqué qu’elle ne discuterait pas d’une enquête en cours.

L’ancien vendeur explique que malgré les descentes de police qui ont fait fuir des clients, le point de vente générait environ 2000 dollars par jour, sans payer de taxe.

Frustration des comptoirs de vente autorisés

Le gérant du comptoir de vente légal The Pot Shack, RJ Fafard, ne cache pas sa frustration. « C'est noir et blanc. Vous êtes soit légal, soit vous ne l'êtes pas », a-t-il déploré.

RJ Fafard déplore le fait de devoir composer avec la concurrence de magasins de cannabis pourtant illégaux. Il exige des mesures plus sévères de la part des policiers. Photo : CBC

M. Fafard indique qu’il a notamment dû payer un permis d'exploitation de 20 000 dollars pour son commerce.

Ce n’est pas normal, c’est injuste. RJ Fafard, gérant de The Pot Shack

L’ancien employé, dont l'identité n'est pas dévoilée, a expliqué avoir décidé d’arrêter de travailler pour le comptoir de vente illégal. « Chaque jour, je me réveillais avec une peur. Je ne savais pas si j’étais pour retourner à la maison le soir, ou si j’allais finir en prison ».

« J’ai été dans le Far West. J’ai vu des choses insensées à cause du cannabis. Toutes les choses ont une fin », a-t-il conclu.

Avec des informations de Dan Zakreski de CBC