Quels sont les fonds de la Fondation fransaskoise?

En entrevue lors du lancement du Francothon à Zenon Park à la fin du mois de février, la coordonnatrice de la campagne de financement et bénévole Sylvie Bergeron a expliqué que son rôle est de faire des liens entre les différentes communautés qui organisent des activités de financement.

Le but du Francothon, c’est vraiment de prélever des fonds, alors il faut que les gens s’impliquent, demandent aux gens de faire un don au fonds auxiliaire de leur choix, donc à la Fondation , souligne-t-elle.

Jusqu'à maintenant, ce sont cinq communautés de la province qui ont annoncé qu'elles organiseraient des événements pour ramasser des fonds en 2019, soit Gravelbourg, Zenon Park, Saskatoon, Regina et Prince Albert.

Voici quelques-uns des fonds de la Fondation fransaskoise

Fonds ACF

Ce fonds a été créé en 2012 pour appuyer le processus démocratique dans la communauté francophone. L’argent du fonds sert à payer les dépenses des élections de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) ainsi que des formations sur la participation aux réunions et les demandes de formation, entre autres.

Le Fonds ACF soutient ainsi le développement et l’épanouissement de la communauté fransaskoise, comme l’explique une des deux députées communautaires de Regina, Lisette Marchildon.

Fonds Conseil culturel fransaskois (CCF)

Le fonds permet de financer deux programmes de développement culturel : le PAA et le PAMA. Le PAA appuie des artistes aussi bien les débutants que les artistes émergents, et même des professionnels bien établis. Le Programme d’aide aux membres associatifs (PAMA) offre pour sa part du soutien aux communautés.

Le PAA est entièrement financé par le Conseil culturel fransaskois (CCF). En 2017-2018, 23 projets d’artistes ont pu en bénéficier. Le Fonds CCF a, entre autres, soutenu Étienne Fletcher, Martine Noël-Maw, Shawn Jobin, Marie-Claire Marcotte, Flany Ba et Bertrand Ninteretse.

Fonds de solidarité Village urbain francophone de Saskatoon

Le fonds aide à créer et à maintenir un réseau d'espaces communautaires afin d’assurer le rayonnement de la communauté francophone à Saskatoon. La Fédération des francophones (FFS) souhaite donner un nouveau souffle à son site web, un outil essentiel à la rentabilité du centre communautaire, le Relais, qui accueille, entre autres, des réunions, des soirées d’improvisation, des spectacles et des 5 à 7 festifs.

Fonds développement d’espaces communautaires à Prince Albert

Le fonds développement d’espaces communautaires à Prince Albert a le mandat de permettre le rayonnement de la communauté francophone de Prince Albert et des environs par le développement et le maintien d’un réseau d’espaces communautaires; et assurer la mise en place et la stabilité financière à long terme des différentes composantes de la société canadienne-française de Prince Albert.

La Francothon se poursuit jusqu'au 27 avril.

Source : site web de la Fondation fransaskoise