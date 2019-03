Le PNE ne veut pas accueillir la fête 4/20 dans son parc d'exposition à Vancouver

Après une réunion publique du conseil, le compte Twitter du PNE a annoncé qu’une demande sera faite au conseil municipal de Vancouver pour retirer le terrain du PNE et le parc Hastings de la liste des emplacements potentiels pour l’événement 4/20.

« Le conseil a bien reçu le message de la communauté que le PNE n’accepte pas cet événement », déclare Laura Ballance, porte-parole du PNE.

Les conseillers municipaux de Vancouver doivent discuter de l’avenir de la fête non autorisée lors d’une rencontre qui a lieu mardi.

En 2017 et 2018, le 4/20 a eu lieu sur la plage Sunset, bravant l’interdiction de la Commission des parcs de Vancouver. La commission a refusé de délivrer des permis aux organisateurs de la fête et leur a demandé de déplacer l’événement à un endroit plus convenable.

L’année dernière, environ 40 000 personnes et 140 vendeurs non autorisés ont participé au 4/20. Deux personnes ont été arrêtées et 35 ont reçu des traitements à l'hôpital St. Paul.

La Ville de Vancouver estime que l’événement a coûté plus de 300 000 $ aux contribuables en 2018 et 250 000 $ en 2017.

Après la légalisation du cannabis récréatif au Canada, en octobre 2018, certaines personnes se demandent qu’elle est la raison d’être du 4/20 qui était d’abord une manifestation prolégalisation.