Victoria et Vancouver parmi les meilleures villes pour les femmes au Canada

Les deux plus grandes villes de la Colombie-Britannique arrivent respectivement au 3e et 5e rang du classement du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) en ce qui concerne la qualité de vie des femmes.

Victoria est particulièrement bien notée pour le nombre de femmes élues dans les conseils municipaux de la Ville et des municipalités qui l'entourent. Le CCPA note que, dans le Grand Victoria, 43 % des conseillers sont des conseillères et, au sein du conseil municipal de Victoria, il y a quatre hommes et cinq femmes, dont la mairesse Lisa Helps.

Lors des éditions précédentes, en 2016 et 2017, la ville de Victoria était 1re au classement du CCPA, mais le centre de recheche a modifié ses méthodes de calcul pour son étude publiée en 2019, ce qui a pour conséquence de rétrograder la capitale britanno-colombienne.

Cette année, Kingston, en Ontario, et Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, sont respectivement 1re et 2e du classement, du fait de la parité hommes-femmes dans l’obtention des diplômes et l’occupation d’emplois à temps plein dans ces deux villes.

La ville de Vancouver tire son épingle du jeu, selon le CCPA, en ce qui concerne la sécurité des femmes. Le taux de violence domestique et de harcèlement, dont les femmes sont de loin les premières victimes, est plus faible que dans les autres grandes villes du Canada.

Vancouver est aussi bien classée en ce qui concerne la santé des femmes. L’espérance de vie moyenne y est une des plus élevées au Canada, atteignant 86 ans pour les femmes et 82 ans pour les hommes. En 2016, les femmes étaient plus enclines que les hommes à évaluer leur santé comme très bonne ou excellente, dans une proportion de 62 % pour les femmes contre 60 % pour les hommes.

En revanche, les deux grandes villes britanno-colombiennes ont des progrès à faire dans l’égalité hommes-femmes au travail. Le CCPA note que l’écart entre les genres ne cesse d’augmenter à Victoria et se maintient depuis 2013 à Vancouver. Dans les deux villes, sept femmes sur dix ont un emploi à plein temps contre huit hommes sur dix.

Le classement ne prend en compte que les 26 villes les plus peuplées au Canada en comptant leur banlieue. On y trouve donc deux autres villes britanno-colombiennes : l’agglomération d’Abbotsford-Mission, qui est 13e et qui se distingue par la place des femmes dans les conseils municipaux, et Kelowna, qui est 16e au classement général, mais 1re dans la catégorie relative à la sécurité des femmes.