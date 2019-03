Opération de charme pour les employeurs de la région au Rendez-vous de l'emploi

Plus de 1000 visiteurs et quelque 50 employeurs sont attendus, mardi, au Rendez-vous de l'emploi du Carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais à Gatineau, tandis que la région doit contrer une pénurie de main-d'œuvre.

En raison de la rareté de la relève, les chercheurs d'emploi ont l'embarras du choix et il revient donc aux employeurs d'offrir de bonnes conditions de travail pour convaincre les jeunes employés potentiels de postuler.

Il faut être de plus en plus un employeur "Waou", parce que oui, le salaire est le fun, mais le jeune ne restera pas nécessairement juste pour le salaire, il a besoin de beaucoup plus que ça. Les jeunes carburent au défi , estime Véronique Bernier, coordonnatrice de projet et aux communications de Carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais.

Pour sa part, Hervé Morissette, directeur des ressources humaines à l'usine Papier Masson, note que les choses ont bien changé en quelques années.

Avant ça, c'était un peu à sens unique, c'était nous qui avions la possibilité parmi une dizaine ou une vingtaine de candidats pour [pourvoir] un poste. Aujourd'hui, c'est très différent , avance-t-il.

Parmi les jeunes venus à la rencontre, Simon Noël de Tilly, 16 ans, cherche son premier emploi.

Je suis venu pour avoir mon premier emploi pour savoir quel chemin prendre. Ça m’a vraiment intéressé, parce qu’il y avait tellement d’emplois qui étaient disponibles , témoigne-t-il.

Étudiant au cégep, Tristan Guilbault pense que les employeurs doivent faire preuve de flexibilité s'ils comptent engager de jeunes travailleurs, notamment en matière d'horaire. Pour lui, le plaisir passe aussi avant l'argent.

Si tu n’as pas de plaisir dans ce que tu fais, ça va être long et tu vas vouloir quitter , juge-t-il.

Avec les informations d'Audrey Roy