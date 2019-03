Dessercom distribue 40 défibrillateurs en Abitibi-Témiscamingue

L'organisme à but non lucratif Dessercom distribue 40 défibrillateurs externes automatisés dans la région et sur le territoire de la Baie-James.

Dessercom opère Ambulances Abitémis depuis mai 2017. L'entreprise avait pris l'engagement de distribuer ce type d'instruments, qui sont d'une valeur d'environ 3500 $. Ces dons s'inscrivent aussi dans le cadre du 50e anniversaire de Dessercom.

Mardi, les représentants de Dessercom étaient à La Sarre, mais ils seront à Rouyn-Noranda, Amos et Malartic plus tard cette semaine. Ils se rendront aussi au Témiscamingue la semaine prochaine.

Dessercom est très impliqué au niveau de la population et on veut pouvoir aider la population du mieux qu'on peut, surtout en sachant que cet appareil peut sauver des vies , lance le directeur régional d'Ambulances Abitémis, Paul Marseille.

En étant un organisme à but non lucratif, on redonne énormément à la population. C'est pour ça qu'il y a eu ce don-là, qui est quand même majeur, puisqu'on parle de 140 000 $ , ajoute-t-il.

Une formation pour les citoyens

Dessercom offrira aussi une formation qui se destine aux citoyens. Elle aura lieu en mai 2019.

Malgré tout, il n'est pas nécessaire de l'avoir suivie pour utiliser le défibrillateur.

Cet appareil-là est fait pour M. et Mme Tout-le-Monde. Il indique quoi faire en temps réel. On ouvre la machine, ça dit d'appeler les secours, de faire l'état de conscience et ça explique quoi faire au fur et à mesure , explique Paul Marseille.