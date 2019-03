UPA : « Vous n'avez jamais trop d'alliés à l'Assemblée nationale », dit Pascal Bérubé

Vous n'avez jamais trop d'alliés à l'Assemblée nationale , a lancé d'entrée de jeu Pascal Bérubé au président de l'UPA de l'Abitibi-Témiscamingue, Pascal Rheault, en début de cette rencontre de partage d'informations.

L'UPA est un acteur incontournable dans cette région et on souhaitait échanger avec eux sur les priorités, comment on peut porter ces enjeux à l'Assemblée nationale du Québec, comment le Parti québécois, qui a toujours été le parti des régions, peut continuer d'incarner ces dossiers, ces enjeux , a mentionné Pascal Bérubé.

Le président de l'UPA en Abitibi-Témiscamingue, Pascal Rheault, a mentionné qu'à l'approche de la présentation du budget du gouvernement du Québec, il espère voir des investissements en agriculture.