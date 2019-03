Une deuxième école francophone qui divise à Saint-Jean de Terre-Neuve

Le secteur de Galway est à l'extrémité sud-ouest de la ville de Saint-Jean. C'est dans ce quartier que la nouvelle école francophone et un centre communautaire pourraient être construits d'ici quelques années. Le coût estimé de ce projet soumis au gouvernement provincial frôle les 40 millions de dollars.

Certains parents comme Mélany Otis accueillent la nouvelle avec joie.

Ça va fonctionner vraiment bien comme emplacement. C'est un peu plus loin pour moi pour aller [sa fille] la porter , explique-t-elle. Mais je suis prête à faire ces efforts-là pour y aller parce que je veux vraiment qu'elle aille à l'école francophone. C'est super important pour moi.

Mélany Otis est contente de l’emplacement proposé pour la nouvelle école francophone. Photo : Radio-Canada / Marie-Isabelle Rochon

La proximité des services est aussi un facteur positif, explique Mélany Otis. C'est intéressant parce que s'il y a des courses à faire ou une épicerie avant d'aller chercher mon enfant, ça va être central comme endroit.

Les élèves de la maternelle à la 6e année seront divisés entre l’école primaire des Grands-Vents, déjà existante, et la nouvelle école. Les élèves de la 7e à la 12e année iront tous à la nouvelle école, dans le quartier Galway.

Pour Kim Welford, mère de deux enfants qui fréquentent l’École des Grands-Vents, la décision est prise : ses deux enfants feront leur secondaire dans le système anglophone.

Kim Welford trouve que la deuxième école francophone est beaucoup trop éloignée du centre. Photo : Radio-Canada / Marie-Isabelle Rochon

On peut agrandir, mais on peut aussi dissoudre. On est en train de diluer l'influence francophone en les mettant aux deux côtés de la ville , explique-t-elle. La majorité des parents que je connais, ils travaillent très près de l'École [des Grands-Vents], ils vivent au nord de la ville, ils n'ont pas l'intention de se rendre jusqu'à Galway pour aller ramasser leurs enfants .

Des avis partagés

Le Conseil scolaire francophone provincial a récemment mené une consultation en ligne pour recueillir l’avis de la communauté. Radio-Canada a obtenu une copie des résultats qui n’ont jamais été transmis aux parents.

Parmi les 67 répondants francophones, 48 % préfèrent voir la nouvelle école construite à Mount Pearl, contre 33 % pour le secteur de Galway. Plusieurs personnes soulèvent d’ailleurs différentes préoccupations dans la section des commentaires :

Je pense sincèrement que vous allez perdre plusieurs étudiants, surtout au niveau secondaire, parce que ces deux emplacements sont en dehors de Saint-Jean , soulève un des répondants.

, soulève un des répondants. Je trouve que créer une nouvelle école sans en connaître les effectifs est très dangereux , écrit un autre.

Le nouveau quartier en développement de Galway se trouve à l’extrémité sud-ouest de la ville de Saint-Jean Photo : Radio-Canada

Le CSFP dit avoir pris en considération les résultats de la consultation en ligne. Cependant, des éléments comme la distance, l’accessibilité pour les autobus et les projections de futurs élèves ont fait du secteur de Galway la meilleure option.

Nous avons des autobus pour tous les élèves , explique la directrice de l’éducation du CSFP, Kim Christianson. Il y a des élèves qui sont des ayants droit, qui sont dans ce secteur-là et qui ne vont pas à l’école [francophone] présentement à cause de la distance .

Une question d’effectifs

Adrienne Thoms est mère de trois enfants. Deux d’entre eux sont à l’école primaire francophone, mais son fils le plus âgé a récemment fait le saut vers le système scolaire anglophone.

C’est en raison du manque d’activités parascolaires que son fils n’a pas poursuivi son secondaire dans le système francophone. Son fils voulait à tout prix intégrer une équipe sportive et il n’aurait pas été en mesure de le faire à l’école secondaire francophone puisqu’une trentaine d’élèves seulement la fréquentent.

Adrienne Thoms appuie l'idée d'une nouvelle école dans le secteur de Galway, mais elle se pose des questions sur le nombre réel d'élèves qui vont s'y inscrire. Le nombre d'élèves au secondaire est très bas. Je ne suis pas certaine que construire un nouvel édifice va attirer plus de gens , pense-t-elle.

Adrienne Thoms est mère de deux enfants qui fréquentent l’école primaire des Grands Vents Photo : Radio-Canada / Marie-Isabelle Rochon

Ils mettent beaucoup d’argent dans cette école, j'espère qu'ils ont les nombres et qu'ils ont les bons faits. Je ne veux pas voir la province gaspiller autant d'argent pour construire une nouvelle école francophone s'il y aura seulement 40 enfants , ajoute-t-elle.

Le nombre restreint d’élèves au secondaire en dissuade plusieurs à poursuivre leurs études dans le système scolaire francophone. Une fois terminée l’école primaire, certains élèves francophones choisissent le système anglophone. Au cours de l’année scolaire 2017-2018, 142 élèves étaient inscrits à l'École des Grands-Vents, tandis que 33 élèves étaient inscrits à l'École secondaire Rocher-du-Nord.

Attirer les francophones

Le conseil scolaire francophone provincial fait le pari que la nouvelle école aura un effet boule de neige et attirera plus de francophones d’année en année. On l'a vu à travers le Canada, on construit des écoles et on les remplit. Ça s'est fait ici aussi à Saint-Jean. Les exemples sont là , explique la directrice à l’éducation du Conseil scolaire francophone, Kim Christianson.

La Nouvelle-Écosse est d’ailleurs un exemple marquant puisque les nouvelles écoles y débordent déjà. Par exemple, à son ouverture en 2011, l'École Beaux-Marais, à Chezzetcook, n'avait que 12 élèves. Elle en compte aujourd'hui 238.

La même chose a été observée au centre scolaire de la Rive-Sud, dans la région de Bridgewater. L’école n’avait que 159 élèves à son ouverture en 2010. En 2019, 312 élèves y étaient inscrits

À Terre-Neuve, un phénomène similaire s'est produit à Saint-Jean, à l’école primaire des Grands-Vents. Ç'a été construit en 2005, déjà en 2011, il y avait un surplus d'élèves , soutient Kim Christianson.

Selon le recensement de Statistique Canada, le nombre d’enfants admissibles à une école du CSFP (avec au moins un parent ayant le français comme langue maternelle) a augmenté de 39 %, de 2011 à 2016, dans la grande région de Saint-Jean, passant de 190 enfants à 264. Le CSFP croit que ce nombre continuera d’augmenter. On a droit à l’éducation de langue française dans des infrastructures qui sont neuves et qui répondent aux besoins des francophones , explique Kim Christianson.

Le projet de la nouvelle école francophone et du centre communautaire doit encore recevoir l’aval du gouvernement provincial et le financement nécessaire avant d’aller de l’avant. Le CSFP espère recevoir le financement pour ce projet dans le prochain budget du gouvernement provincial.