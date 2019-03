La saison de pêche blanche se prolonge à Rimouski

Cette saison sera l'une des plus longues depuis longtemps pour les pêcheurs en cabane.

On a entré nos cabanes le 8 janvier précisément. On espère [les maintenir] au moins jusqu'au 15 mars , affirme Gaston Dionne, président de l’Association des pêcheurs d’éperlan de la rivière Rimouski.

Gaston Dionne, président de l'Association des pêcheurs d'éperlan de la rivière Rimouski Photo : Radio-Canada

Ce serait une année record au niveau de la pêche en cabane sur la banquise. Gaston Dionne, président de l’Association des pêcheurs d’éperlan de la rivière Rimouski

En 2016, les redoux successifs avaient empêché d’installer les cabanes pendant toute la saison. Cette année, aucun redoux important n’a été enregistré depuis décembre.

Selon les marées, certaines périodes de la journée sont plus fructueuses pour la pêche. Photo : Radio-Canada

La banquise et le pont de glace sont demeurés très stables. Ça a été un hiver froid et neigeux par-dessus le marché! C'est pour ça que la saison se prolonge , ajoute Gaston Dionne.

Avec ce temps, il nous reste peut-être encore 15 jours, 3 semaines. Donc ça devrait bien aller. Laurian Deschênes, pêcheur

Lorsque la météo est clémente, Laurian Deschênes pêche jusqu'à six jours par semaine. Photo : Radio-Canada

Lorsque le couvert de glace s'amincira et qu'il ne pourra plus soutenir les cabanes, il demeurera possible de pêcher à pied pendant un certain temps.

Saison similaire à Rivière-du-Loup

La situation est similaire ailleurs au Bas-Saint-Laurent.

Roger Hodgsen, président de l'Association des pêcheurs sur glace de la Rivière-du-Loup, confirme aussi qu'il connaît une saison exceptionnellement longue.

Pour la durée, oui, c'est une année record, parce qu'on a commencé plus de bonne heure cette année. Un gros 15 jours, 3 semaines plus tôt. Et on va finir [à la mi-mars] , explique-t-il.

L’éperlan au rendez-vous

Et l'éperlan ne semble pas rebuté par le froid.

Ça a commencé tôt. Depuis une semaine, ça a ralenti un peu, contrairement à l'année dernière où la pêche avait commencé à être bonne en février. Mais, cette année, c'est bon depuis le début , raconte Claude Bédard qui pêche en cabane depuis 18 ans sur la rivière Rimouski.