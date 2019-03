La Saskatchewan et le Conseil tribal de Saskatoon s’unissent pour les enfants autochtones

Le gouvernement de la Saskatchewan annonce un partenariat avec le Conseil tribal de Saskatoon (STC) pour soutenir les enfants autochtones et leurs familles. La province et le STC ont tous deux mis fin aux poursuites intentées en 2016 .

« Le nouveau partenariat reposera sur la collaboration, le dialogue et le respect », déclare le ministre des Services sociaux, Paul Merriman, en ajoutant que les deux parties sont déterminées à aider les familles autochtones à préserver les liens avec leur langue, leur culture et leurs valeurs.

Le chef du Conseil tribal de Saskatoon, Mark Arcand, explique quant à lui être « impatient de travailler avec le Ministère », en ajoutant que la priorité est de garantir la sécurité de tous les enfants.

Les enfants sont la priorité. Ensemble, nous pouvons progresser vers la réconciliation. Mark Arcand, chef du Conseil tribal de Saskatoon

L'une des priorités de la province et du Conseil est la mise en œuvre d'un « protocole de groupe de premier contact ». Ce protocole réunira les représentants des services sociaux et du Conseil avec les familles concernées par le système de protection de l'enfance, afin que tous participent à la planification et à la prise des décisions pour les enfants.

« Tandis que nous continuons à travailler ensemble pour la sécurité des enfants, nous travaillons également à l'établissement officiel du STC en tant qu'agence de services à l'enfant et à la famille, sous la direction du chef tribal Mark Arcand », explique le ministre des Services sociaux.

« Le Conseil tribal de Saskatoon se joindra aux 17 agences des Premières Nations avec lesquelles nous travaillons dans la province pour soutenir les enfants et les familles autochtones », ajoute-t-il.