Le comité Riel veut interdire le virage à droite à l'intersection Taché et Marion

L'administration municipale se penchera sur une requête du comité communautaire Riel de la Ville de Winnipeg pour empêcher le virage à droite à l'intersection de l'avenue Taché et de la rue Marion.

« Il a été proposé qu’une interdiction de tourner à droite pourrait améliorer la sécurité des piétons, indique le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard. On va maintenant poser la question aux ingénieurs qui gèrent la circulation à Winnipeg. »

Il ajoute qu’il y a deux ans, une tentative de faire réduire la vitesse de 60 km/h à 50 km/h à cet endroit avait échoué.

« Je crois que nous allons réétudier cette proposition bientôt », affirme le conseiller de Saint-Boniface.

Selon les données de la Société d'assurance publique du Manitoba, l'intersection de Marion et Taché n'est pourtant pas la plus dangereuse de Winnipeg. Elle ne se classe même pas parmi les 50 intersections les plus dangereuses de la ville.

Au total, 192 incidents y ont été signalés entre 2012 et 2016, 27 000 véhicules y circulent chaque semaine.

Le comité Riel souhaite également ralentir la circulation en installant des dos d’âne dans des ruelles de Saint-Boniface qui se trouvent entre les rues Marion et Goulet.

« Il y a des véhicules qui roulent très vite dans les ruelles pour éviter le trafic des rues Marion et Goulet, affirme Mathieu Allard. Ces ruelles ne sont pas faites pour recevoir autant de circulation. »

Il dit examiner toutes sortes de façons de rendre le coin plus sécuritaire.

Les élus municipaux se sont aussi prononcés en faveur d'uniformiser la durée du stationnement gratuit à deux heures dans le secteur, une requête de la zone d'amélioration commerciale Norwood.