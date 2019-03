Douloureux témoignage pour la présumée victime d’All Boivin

Mardi avait lieu la deuxième journée d’audience au palais de justice de Chicoutimi.

La jeune femme de 21 ans a raconté comment All Boivin l’aurait frappée de nombreuses fois au ventre et au visage. Il l’aurait poussée suffisamment fort pour défoncer une porte et lui aurait cogné la tête contre un mur à deux ou trois reprises.

L’accusé l’aurait aspergée de poivre de cayenne en plus de l’étrangler avec une laisse de chien en même temps qu’il la frappait au ventre.

La victime a également voulu se laver le visage dans un bain. Ce serait à ce moment que l’accusé lui aurait enfoncé la tête sous l’eau.

Selon le témoignage de la jeune femme, All Boivin était en colère contre elle parce qu’il la soupçonnait d’avoir volé 8000 $ qui lui appartenaient.

C’est dur parce que quand je raconte tout ça, c’est des flash-back dans ma tête. La victime

Elle a aussi raconté qu’elle craignait de mourir tellement elle souffrait, précisant qu’elle a aussi reçu des coups de pied à de multiples reprises.

La jeune femme a avoué qu’elle, quatre amies et All Boivin avaient consommé de la cocaïne, des médicaments et de l’alcool dans les quatre jours précédant l’événement. Elle a précisé que la drogue était fournie par All Boivin.

Le groupe avait eu des activités sexuelles à plusieurs reprises jusqu’à ce que l’une des jeunes femmes soit hospitalisée pour une surdose de drogue.

L’agression se serait produite lors du retour à la résidence d'All Boivin à Laterrière après une visite à l’hôpital.

La jeune femme a livré un témoignage parfois difficile à suivre dans le temps. Elle a expliqué que la drogue consommée à l’époque avait eu pour effet de lui faire perdre le fil des événements.