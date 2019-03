Voici la bande-annonce de l'ultime saison de Games of Thrones

Une version lancée en janvier dernier, surnommée « official teaser » (premier aperçu) par HBO, avait accompagné l’annonce de la date de diffusion. On y montrait notamment Jon Snow (Kit Harington) et ses deux sœurs, Arya Stark (Maisie Williams) et Sansa Stark (Sophie Turner), marchant dans la crypte familiale.

Le début de la nouvelle bande-annonce est marqué par le bruit de la respiration haletante d’Arya Stark. Après quelques secondes seulement, plongée dans le noir, cette dernière brise le silence : « Je connais la mort, [qui] a plusieurs visages. Je suis impatiente de voir celui-ci », soutient-elle.

Les nouvelles images de la série, publiées par HBO mardi avant-midi, lèvent le voile sur les dernières batailles à venir et promet une saison riche en rebondissements. Coup sur coup, on peut apercevoir Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) et Jon Snow (Kit Harington), acharnés alors qu’ils mènent leur armée à cheval, Grey Worm (Jacob Anderson) revêtant son casque, puis les pieds d’un cheval des White Walkers (Marcheurs blancs) atterrissant à Westeros.

Cette dernière saison du Trône de fer comportera six épisodes. Elle est d'autant plus attendue par les fans puisque la diffusion de la précédente saison s'est achevée en août 2017.

Une série d'antépisodes à venir

Une série d'antépisodes a été commandée l'an dernier par HBO à George R. R. Martin, auteur la série de romans Le trône de fer, et à la scénariste Jane Goldman.

Se déroulant plusieurs milliers d'années avant Le trône de fer, cette série racontera notamment l’histoire des Marcheurs blancs.

Elle ne mettra pas en vedette les acteurs de Games of Thrones, mais une distribution une distribution qui mettera notamment en vedette la britannique Naomi Watts ainsi que le jeune musicien et acteur anglais Josh Whitehouse. Naomi Ackie, à l'affiche de Star Wars : épisode IX, sera également de la partie.