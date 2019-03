Affaire SNC-Lavallin : des députés de Québec réclament la démission de Justin Trudeau

Le député de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltell soutient que le premier ministre n'a plus la légitimité pour gouverner puisqu'il s'est impliqué dans un dossier de nature criminelle.

« À partir du moment où vous avez une ministre senior qui claque la porte et qui dit : ­­"je n'ai plus confiance au premier ministre", comment les Canadiens peuvent avoir confiance en M. Trudeau? C'est pour ça que nous on demande qu'il démissionne. »

Il reproche surtout à Justin Trudeau d'être intervenu dans le dossier une fois que le directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé de porter le dossier devant les tribunaux.

Gérard Deltell tourne aussi en dérision l'argument du gouvernement voulant que le premier ministre ait voulu protéger les emplois chez SNC-Lavallin.

La seule job que Justin Trudeau veut sauver là-dedans c’est la sienne. Gérard Deltell, député de Louis-Saint-Laurent

Le député fédéral de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, Pierre Paul-Hus, estime que la démission de la présidente du Conseil du trésor, Jane Philpott, indique à quel point le premier ministre Trudeau est dépassé par les évènements.

Selon lui, le chef libéral qui a misé sur son image en campagne électorale est rattrapé par son manque de contenu. Le député conservateur rappelle à quel point, Justin Trudeau a mis les femmes en avant-plan, mais qu’aujourd’hui deux ministres importantes quittent le navire.

« Les femmes de son entourage perdent confiance en lui, c’est un message qui est fort. Ça démontre que M. Trudeau a bâti sa campagne sur une image, mais que l’image comme on l’a souvent dit, c’est vide. »

Lightbound continue d’appuyer son chef

Le député libéral de Louis-Hébert à la Chambre des communes, Joël Lightbound estime que Justin Trudeau n'a rien à se reprocher dans le dossier SNC-Lavalin.

Il convient que la situation est délicate avec la démission de deux ministres, dont celle de la présidente du Conseil du Trésor.

Joël Lightbound estime que le premier ministre a utilisé tous les moyens à sa disposition pour essayer de limiter les pertes d'emplois compte tenu de la tourmente qui secoue la firme d'ingénierie québécoise.

Sur le fond c’est quelque chose qui revient, les gens me disent oui l’intention était bonne. Joël Lightbound, député de Louis-Hébert

Il réitère son appui indéfectible à son chef et confirme qu'il sera de nouveau candidat en vue des prochaines élections.

« C’est définitif que je me représente sous la bannière libérale, on a de bons résultats et un bon bilan à présenter. »

Le ministre Jean-Yves Duclos a quant à lui refusé notre demande d’entrevue.