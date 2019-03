La Chine bloque les exportations de canola d'une compagnie canadienne majeure

La Chine a bloqué l'envoi sur son territoire du canola de l'entreprise canadienne Richardson International, un des plus grands exportateurs de canola dans le monde. Cette mesure semble être une autre conséquence d'un conflit diplomatique et commercial entre les deux pays.

Selon l’agence Reuters, un document des douanes chinoises, daté du 1er mars, indique que le permis d'exportation de Richardson International, compagnie agricole basée à Winnipeg, a été annulé.

Cela signifie que l'entreprise ne peut plus exporter du canola dans le pays.

Richardson n'a pas tout de suite répondu à une demande d’entrevue, mais une porte-parole du Conseil canadien du canola dit espérer une résolution rapide de la situation.

Le Canada a exporté l'équivalent de plus de 5 milliards de dollars de canola l'an dernier; près de la moitié était destinée au marché chinois.

La directrice des communications du Conseil canadien du canola, Heidi Dancho, dit que « les nouvelles au sujet d'exportations bloquées nuisent à l’ensemble des exportateurs ».

Les relations entre le Canada et la Chine se sont détériorées l’automne dernier, lorsque des responsables canadiens ont arrêté la vice-présidente de la société de technologie chinoise Huawei, Meng Wanzhou à Vancouver à la demande des autorités fiscales américaines.

Elle poursuit maintenant des membres de l'Agence des services frontaliers du Canada, de la Gendarmerie royale du Canada, et du gouvernement canadien.

Mme Meng réclame des dommages-intérêts pour avoir été emprisonnée illégalement. Selon ses avocats, les responsables du gouvernement n'auraient pas respecté la règle de droit lorsque la femme a été détenue, fouillée et interrogée à l'aéroport de Vancouver, le 1er décembre.

Deux Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, ont été arrêtés en Chine quelques jours plus tard et lundi, les deux hommes ont été accusés d'avoir volé des secrets d'État en Chine.

Avec des informations de Reuters et CBC