Un troisième commerce embouti par une voiture en moins d'un mois aux Promenades King

Depuis trois semaines, on en a eu un à la pharmacie. Vendredi passé, c'était une dame devant la boutique Subtile et, aujourd'hui, c'est à la Tabagie , témoigne Daniel Gaudreau, propriétaire de la bijouterie Le Florentin.

Ce dernier se souvient que le même genre d'accident est arrivé à son commerce en 2003. C'est sûr qu'un stationnement comme ça, avec les commerces aujourd'hui, il y aurait peut-être à penser différemment, suggère-t-il. Il y a déjà des petits garde-fous en avant, mais les véhicules aujourd'hui, c'est fait pour passer par-dessus la neige.

Une octogénaire était au volant de la voiture mardi. Selon les premières constatations, tout porte à croire que l'accident serait dû à une fausse manoeuvre.

Deux personnes ont été légèrement blessées : la conductrice de même qu'une employée du commerce, qui s'est retrouvée par terre sous un présentoir.

J'ai eu vraiment peur pour mon employée. Évidemment qu'elle a été blessée un peu, mais les ambulanciers m'ont dit que c'était sûrement plus des ecchymoses que d'autre chose , a confié le propriétaire de la Tabagie, Pierre Audet.

C'est la deuxième fois que ça arrive [en plus de 30 ans], mais là c'est majeur.

Son inquiétude est de ne pas savoir combien de temps son commerce restera fermé. J'ai une clientèle, je ne veux pas la perdre. Je vais faire ce que je peux avec les assureurs pour reconstruire le plus vite possible , raconte-t-il.

Dans le stationnement, justement, une cliente de la Tabagie était venue acheter ses livres de mots croisés. Je viens souvent ici, confie Catherine Carbonneau. Je suis restée surprise, je ne m'attendais pas à voir ça ce matin.

Selon elle, cependant, l'accident n'a rien à voir avec l'âge de la conductrice.

Des fois, on pense qu'on a le pied sur le break et on l'a sur le gaz. Moi, je dis que ça peut arriver à n'importe qui. C'est des choses qui arrivent.

Catherine Carbonneau